وطن النهار

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كل الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/3/13، 7ساعات والغاء كل حالات الاعفاءات من العمل ولايكون تغيب الموظف عن العمل الا في حدود ما يصرح له من اجازات مقررة قانونا. وأكد الديوان من خلال تعميمه عودة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا وذلك من يوم الأحد الموافق 2022/2/20.

وطالب الديوان كل الجهات الحكومية التقيد بقرار مجلس الوزراء المشار اليه والغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق انظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار الى الغاء انظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة الى العمل بكامل قوة العمل الرسمية «100% وعودة العمل بنظام البصمة وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن، اعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا وينتهي الدوام في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى الجهة، ويرجع الى ديوان الخدمة المدنية في حالة الرغبة في تغيير هذه المواعيد.

وطالب بالتقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «41» لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، والتقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.

