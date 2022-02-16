وطن النهار

يعتبر مشروع تصميم وانشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لتوسعة مستشفى العدان احد اهم ركائز الرعاية الصحية عالية الجودة ضمن خطة التنمية، ويندرج تحت برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات وهو عبارة عن اقامة مبانٍ جديدة لمستشفى العدان بطاقة استيعابية 637 سريرا في منطقة العدان بجوار مستشفى العدان القديم، بهدف تقديم مستوى عالٍ من خدمات الرعاية الصحية والطبية بأحدث المعدات الطبية ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتقليل فترات الانتظار للمرضى وتقليل حالات العلاج بالخارج.

وتمت مباشرة العمل بالمشروع يونيو 2015 بقيمة تعاقدية بلغت 232 مليون دينار على ان يسلم حسب تاريخ الانجاز التعاقدي في فبراير 2022 الا ان هناك تأخيراً في تنفيذ المشروع وعليه وصلت نسبة الانجاز الكلية 67.67 في المئة حتى نوفمبر 2021. ويتكون المشروع من 7 مبان هي المستشفى الرئيس الذي يتكون من سرداب ودور ارضي و14 دورا، ويضم اجنحة المرضى وكل الاقسام اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، بالاضافة الى مباني الجراحة، العلاج الطبيعي، مولدات الكهرباء، ادارة منطقة الاحمدي الصحية، الادارة، ومواقف سيارات متعددة الطوابق، وهي على النحو التفصيلي التالي المبنى الرئيس مخصص للاناث والأطفال ويتكون من سرداب وأرضي و12 دوراً علوياً «637 سريرا جديدا» ? مبنى الجراحات يتكون من سرداب وأرضي ? مبنى للعلاج الطبيعي يتكون من سردابين لمواقف السيارات يتسع لحوالي 90 سيارة وأرضي و4 ادور عليا ? مبنى الادارة العامة ومواقف السيارات يتكون من سرداب وأرضي و7 ادوار عليا يتسع ل 1997 سيارة ? مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لمبنى العلاج الطبيعي يتسع لـ 590 سيارة ? مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لقسم الطوارئ يتسع لـ 1087 سيارة ? مبنى المخازن الاستراتيجية يتكون من دور ارضي، والمشروع يعد احد المشاريع التي تسعى الى تطوير المنشآت الصحية والطبية في الكويت.

