وطن النهار

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة التسبب من غير قصد في اشعال حريق في منزله بسبب قيامه بتمديد اسلاك كهربائية بشكل خطأ ما ادى الى وفاة أحد افراد اسرته واصابة 8 آخرين. وقد اسند للمتهم انه تسبب بغير قصد في اشعال حريق وكان ذلك ناشئاً عن اهماله في تمديد اسلاك كهربائية. وأمام المحكمة حضر المحامي جراح العنزي وطالب ببراءة موكله مما اسند اليه تأسيسا على انتفاء الخطأ من جانبه حيث ان نص المادة (248) من قانون الجزاء نصت على (كل من وضع النار في شيء مملوك له او غيره دون قصد بان كان ذلك ناشئا عن رعونة او اهمال او عدم احتياط او عدم انتباه وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير يعاقب)، ومؤدى ذلك ان المشرع عاقب الشخص عندما تسبب وبدون قصد في اضرام النار في شيء مملوك له او غيره وكان ذلك الفعل ناشئا عن فعل الرعونة والاهمال او عدم الاحتياط او عدم الانتباه وترتب على ذلك ضرر، مبينا ان الثابت من وقائع الدعوى وملابساتها انتفاء مسؤوليه المتهم فضلا عن عدم توافر اركان الجريمة في حقه.. كما دفع المحامي العنزي بانتفاء ثمة خطأ غير عمدي من جانب المتهم اذ تنص المادة 44 من قانون الجزاء على ان (يعد الخطأ غير العمدي متوفر اذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم الانتباه او عدم مراعاة اللوائح ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتائج التي كاد الشخص المعتاد ان يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من اجل ذلك او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك) وهو ما لا يتوافر بالأوراق.

