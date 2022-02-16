وطن النهار

اسفر حريق اندلع في عمارة في منطقة السالمية عن اصابة 5 اشخاص بينهم رضيع باختناق وتم نقلهم الى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام بأن فرق الاطفاء تعاملت مع حريق عمارة في منطقة السالمية، واوضحت الادارة بأن ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الاطفاء من مراكز البدع والسالمية للتعامل مع الحادث الذي اندلع في شقة وتسبب باحتجاز سكان العمارة، وقد باشرت الفرق بعملية انقاذ المحتجزين واخلائهم واصيب خمسة وافدين آسيويين بالاختناق البسيط ومن بينهم رضيع، هذا وقد باشر فريق ادارة تحقيقات الحوادث بعمله لمعرفة اسباب الحريق.