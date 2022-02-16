أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بمكتبه أمس سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى البلاد عائشة كويتاك، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط الكويت بجمهورية تركيا الصديقة.

وقدمت السفيرة للوزير خلال اللقاء رسالةً من وزير الخارجية بجمهورية تركيا الصديقة مولود تشاووش تتضمن دعوة معاليه لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي والمقرر عقده في شهر مارس القادم، بدوره عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لوزير الخارجية التركي على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سفير الهند الصديقة لدى البلاد سيبي جورج، تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في وقت لاحق من صباح أمس سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التونسية الشقيقة علي الظفيري، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ضمن محور الزيارة، وقد أشاد بالدور الذي تقوم به سفارة دولة الكويت في جمهورية تونس، من العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

