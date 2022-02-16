الأولى

أشاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بكل المساعي المبذولة من قبل القائمين على هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتوفير الفرص الاستثمارية والعمل المتواصل الداعم لعجلة التنمية والرامي لخلق بيئة اقتصادية تنافسية وتعزيز مكانة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل.

وكان سمو ولي العهد تسلم في قصر بيان أمس التقرير السنوي السادس للهيئة لسنة 2020/2021 حين استقبل سموه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. أحمد الناصر ومدير عام الهيئة الشيخ د. مشعل الجابر ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء القطامي ومديرة إدارة أمانة سر مجلس الإدارة هنادي إسماعيل.