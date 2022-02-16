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يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر والتصويت عليه، حيث يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

ومع ثبات رقم النواب المؤيدين لطلب طرح الثقة عند 21 نائبا، لخصت مصادر برلمانية نتيجة ما ستنتهي اليه جلسة اليوم بكلمة باركوا له في اشارة الى ان الوزير الناصر سيحظى بالرقم الأعلى الذي سيرجح كفة تجديد الثقة به.

وكان مجلس الوزراء أشاد في اجتماعه الاسبوعي اول من امس بما قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه مع الوزير الناصر.

من جهته كشف النائب بدر الحميدي أمس عن تلقيه وعودا من وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بتسليمه تقريرا مفصلا عن تحويل مالي تم في العام 2011 الى حساب شخصي لاحد السفراء في الخارج عن طريق البنك المركزي، وهي القضية التي سبق ان اثارها الحميدي في احدى جلسات متمثلة بواقعة تحويل أكثر من 4 ملايين بكتاب مدون عليه سري للغاية الى أحد السفراء عبر حسابه الشخصي.

وبالأمس تكرر مشهد عدم عقد الجلسات الخاصة لعدم اكتمال النصاب واقتصار الحضور على 24 نائبا وعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة امس والتي كانت مخصصة لمناقشة الغاء قانون المسيء والتصويت عليه.