الأولى

قديماً قالوا: إذا صَلُح الرأس، فليس على الجسد بأس.. هذه المقولة تنطبق كلَّ الانطباق على الشقيقة الكبرى مصر، التي تقفز قفزات هائلة في كل الميادين، وتحقق نجاحات باهرة في مختلف المجالات منذ أن عهد الشعب بالقيادة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذلك الرجل الذي وضع رأسه على كفه، استجابة لنداء الوطن، فحفظ للكنانة أرضاً وشعباً وتاريخاً وحضارة رونقها وبقاءها، وأعاد إليها وجهها المشرق المضيء.

وبعد أن تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بانتخابات حرة مباشرة، وبدعم شعبي، راح الرجل يبني ويعمّر، ويُصلح ويشيِّد، ويخوض غمار حرب ضروس مع الفساد والفاسدين، ومع البيروقراطية البغيضة التي تجرُّ إلى الخلف ولا تدفع إلى الأمام، معتمداً في ذلك على الله تعالى أولاً، ثم على كتيبة مؤهلة من أعضاء الحكومة آمنت بما آمن به الرئيس، فمضت خلفه تزيل أوحال وأخطاء الماضي تمهيداً لإنشاء مصر الجديدة، مصر التي تتعافى سريعاً من أوجاعها، وتسترد صحتها وعافيتها لتعود كما كانت دائماً أم الدنيا وسحر الوجود.

المتابع -ولو من بعيد- للنهضة التي أحدثها الرئيس السيسي وحكومته، يدرك تمام الإدراك أنه إذا صلُح الرأس فليس على الجسد بأس، فما كان يقتضي أعواماً لإنهائه أو تنفيذه أصبح في عهد السيسي لا يستغرق سوى أسابيع، والعجيب أن ذلك يحدث في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والتجارة والزراعة والصناعة، وغيرها من أسباب التقدم والنهوض، من دون أن يؤخر مجالٌ مجالاً أو يحول هدفُ دون الاهتمام ببقية الأهداف والغايات.

نقول ذلك ليس إعجاباً بمصر وبرئيس مصر، وبحكومة مصر فقط، بل نقوله لنؤكد أن الأهداف الكبيرة، والغايات النبيلة يقيّض الله تعالى لها الرجال الأفذاذ المخلصين النبلاء الأمناء.

ولكي لا يكون الكلام مجرد ألفاظ أو جُمل يظنُ البعض أنها إنشائية أو نتاج مشاعر إنسانية تجاه الأشخاص والأفراد فسوف نسوق جملة من الحقائق والأرقام:

ففي المجال الاقتصادي، وهو أبرز المجالات التي عانت مصر طويلاً بسببها نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجحت معه مصر في زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى حوالي 40 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، ساعدت عليه وأوصلت إليه سياسات اقتصادية سليمة تدفقت بسببها الاستثمارات الأجنبية إلى أم الدنيا حتى بلغت 8 مليارات و600 مليون دولار في العام المالي الحالي.

وفي هذا المجال أيضاً حققت مصر إنجازات يشار إليها بالبنان على صعيد تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الإسكانية الجديدة وإقامة العاصمة الإدارية التي تعد إنجازاً كبيراً لأم الدنيا بالإضافة إلى تشييد المزيد من الطرق والجسور التي رحمت شعب مصر وضيوفها من متاعب الازدحام الهائل الذي ضرب كل شوارعها، وأوقف -تقريباً- سير الحياة فيها قبل بضع سنين.

وكذلك لا ننسى النهوض الواضح بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تُقدم لكل مواطن مصري ولو كان يعيش في قعر الريف.

وفي ميدان السياسة الخارجية حدِّث ولا حرج فالقيادة واعية وأمينة، لا تتقهقر ولا تندفع، بل تعمل بروية وهدوء واتزان، لأنها تدرك كل الإدراك عواقب التهور، ونتائج المعارك وآثار احتدام الخلافات إذا لم تجد حكيماً يديرها، وأمينا ينهيها، ومن هنا كان التعامل الدبلوماسي الهادئ مع أزمة سد النهضة، فلا تفريط في نقطة مياه واحدة من حقوق مصر، وفي الوقت نفسه لا انسياق وراء الأصوات المطالبة باستخدام القوة غير عابئة بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بعد استخدامها.

وفي الميدان ذاته كان الرئيس السيسي منفتحاً على العالم أجمع، وفي القلب منه الأمة العربية، فوطد علاقاته مع الدنيا كلها وشارك في مؤتمرات عربية وإسلامية ودولية متعاقبة، مؤمناً بأن مصر جزء من العالم، وبأن ما يحدث في أدنى أو أقصى دولة يؤثر في كل البلدان بل وفي كل المدن البعيدة والقريبة.

وقد خص الرئيس عبدالفتاح السيسي أمته العربية بمزيد من الاهتمام فأجرى مباحثات في الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت وعمّان وناقش مع زعماء تلك العواصم القضايا العربية وسبل معالجتها بالحكمة، إيمانا منه بأن العرب والمسلمين جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.

إن المجال ليس مجال العد والإحصاء، لكننا نشير إلى عناوين كبرى تقطع بأن مصر السيسي مقبلة على عصر جديد، عصر تثبت فيه للعالم أجمع أنها قد تمرض، لكنها أبداً لا تموت، ما دام فيها الأوفياء الأقوياء المخلصون.

خلاصة القول هي أن مصر بقيادتها المخلصة عادت من جديد قاطرة للعرب، وهذا ما يسرنا ويسعدنا ويدخل البهجة والفرحة إلى نفوسنا، فهي -بحق وصدق- الشقيقة الكبري، التي إذا أُصيبت بالسعال تألمت لها كل العواصم والأقطار، وإذا تعافت، واستعادت قوتها فهي - كما كانت دائماً- ستظل ردءاً للعرب، ومنعة للعروبة وحارسة للإسلام والمسلمين.

حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

