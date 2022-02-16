الأولى

تعمل الجهات الحكومية المختصة على تحصيل ديون الدولة المستحقة والبالغة ملياري دينار، عبر اجراءات اتخذتها ضد عدد من الشركات المتأخرة في سداد مديونياتها والتي تجاوزت مرحلة الإنذارات، بما في ذلك حرمانها من دخول مناقصات الدولة.

وكشفت مصادر لـالنهار عن توجه حكومي لرفع الإيرادات غير النفطية بواقع مليار دينار خلال العام المالي المقبل 2022/2023 لتتجاوز حاجز الـ3 مليارات دينار بدلاً من مستواها المقدر البالغ 2.087 مليار.

وبينت، أن محاور التحرك الحكومي لرفع تلك الإيرادات تتمثل في إعادة النظر بايجارات القسائم الصناعية التابعة لأملاك الدولة العقارية، بالإضافة إلى تعزيز الحصيلة الضريبية من خلال تجميع المتحصلات الضريبية المتأخرة على الشركات. وقالت إن تلك الإجراءات يواكبها إجراءات نوعية تستهدف رفع الصادرات الصناعية التحويلية التي شهدت ارتفاعاً تجاوز الضعف بنهاية الربع الثاني من 2021، حيث صعدت بحدود 427 مليون دينار، تركزت معظمها في الصادرات البتروكيماوية.

وشددت المصادر، على أن الدولة تتجه لترجمة رؤيتها الخاصة بتطوير المنظومة الصناعية من خلال إجراءات نوعية تستهدف في مجموعها تشجيع المستثمر للدخول في مثل تلك القطاعات الواعدة والعمل على تشجيع المنتج المحلي في مختلف القطاعات.