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أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس تعميما بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد سبع ساعات في كل الجهات الحكومية اعتبارا من الاحد 13 مارس على أن يبدأ وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى كل جهة.

وقال الديوان إنه سيتم إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا اعتبارا من الاحد 20 فبراير الحالي. وأضاف أن التعميم يشمل إلغاء تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق انظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد.

وأوضح الديوان انه سيتم ايضا إلغاء جميع حالات الاعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل الا في حدود ما يصرح له من اجازات مقررة قانونا الى جانب الغاء انظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة الى العمل بكامل قوة العمل الرسمية 100 %.

وذكر أن التعميم يشمل عودة العمل بنظام البصمة وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن واعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.وقال الديوان إنه بحسب التعميم ستتم اعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد سبع ساعات في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى الجهة ويرجع الى ديوان الخدمة في حالة الرغبة في تغيير هذه المواعيد مع التقيد بأي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة سبع ساعات.