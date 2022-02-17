كاظمة لمواصلة الصدارة أمام اليرموك

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يتطلع كاظمة إلى مواصلة الصدارة عندما يستضيف اليرموك متذيل الترتيب في الساعة 06:05 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز. ورغم تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الفحيحيل 0-0 حافظ كاظمة على الصدارة برصيد 21 نقطة، لكن أي تعثر في هذه الجولة يعني خسارة الصدارة لأحد المتربصين الأربعة: السالمية والكويت والقادسية والعربي. ويمر البرتقالي بحالة من عدم الاستقرار على الصعيد الفني والإداري، بعد الخروج من مسابقة كأس ولي العهد على يد خيطان بركلات الترجيح، ثم التعادل مع الفحيحيل في الدوري، وما تبع ذلك من الحديث عن إقالة رئيس جهاز الكرة فواز بخيت ومدير الفريق عصام سكين، ثم إصدار بيان بتجديد الثقة في الجهاز الإداري وتقديم الدعم المادي والمعنوي له.

في المقابل، يقبع اليرموك في المركز العاشر والأخير برصيد 4 نقاط، لكنه يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد أن خطف تعادلاً مستحقاً من الكويت في الجولة الماضية بنتيجة 1-1، ورغم تذيله الترتيب إلا أن اليرموك بقيادة مدربه الوطني أحمد حيدر لن يكون صيداً سهلاً لكاظمة، قياساً على المستوى الذي ظهر به الفريق في أكثر من مباراة.

