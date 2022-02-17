الأسرة الرياضية فقدت صقر السودان

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فقدت الأسرة الرياضية المرحوم صقر السودان الذي شيع أمس إلى مثواه الأخير، تاركاً وراءه مسيرة رياضية حافلة بالعطاء. ويعد الراحل من الشخصيات الرياضية التي قدمت الكثير للقطاع الشبابي والرياضي طوال مشواره، وهو من مواليد منطقة شرق 1942 وقد مارس المرحوم كرة القدم في الفريج مع العديد من اصدقائه واستمر باللعب مع فريق مدرسة المتنبي وكان يجمعها تنافس قوي مع الصديق. وبعد تميزه تم اختياره لمنتخب المدارس وحينها كان يلعب معه عدد من النجوم انذاك منهم على سبيل المثال عبدالرحمن الدولة ومحمد الخطيب وسالم الفرج وراشد المبارك وجبر الجلاهمة وغيرهم. كما ارتبط الراحل بالنادي العربي منذ بداية تأسيسه فكان من اعضاء اللجنة التأسيسية وظل من الداعمين له ولفرقه طوال مسيرته حيث شغل عضوية مجلس ادارة النادي خلال دورة 1981-1983 وكذلك عضوية وامانة الصندوق في اللجنة الاولمبية الكويتية وعمل ايضا في اللجنة الاستشارية التي شكلها رئيس النادي الراحل احمد عبد الصمد ومن المؤسسين لدوري الوزارات والمؤسسات. وكان آخر منصب تسلمه في النادي عندما حل مجلس إدارته في العام 2010 وشكلت لجنة مؤقتة لادارة شؤون النادي برئاسة الشيخ سلمان الحمود وشغل حينها منصب نائب الرئيس وعضوية مصطفى جمعة ومحمد الروضان وراشد المبارك وسعى جاهدا مع زملائه الى لم شمل ابناء النادي للمحافظة على كيان النادي الذي كان يعاني وقتها من العجز المالي ليقدم الشيخ سلمان الحمود دعما من اجل تجاوز تلك العقبة التي كادت تطيح بالقلعة الخضراء. وللمرحوم اسهامات عدة ليست على الصعيد الرياضي فحسب بل في مجالات اخرى حيث شغل عضوية جمعية الدعية التعاونية لعدة سنوات حتى اصبح رئيسا لها بالاضافة لعضوية اتحاد الجمعيات التعاونية واسهم بتأسيس جمعية البحوث والدراسات واختير عضوا في المجلس الوطني، كما عمل وكيلا لوزارة المواصلات. وما كان يميز المرحوم اتسامه بالهدوء والعقلانية وتقديم النصح الى الجميع ودائما ما يسعى لتقريب المسافات ما بين الفرقاء، فحصد محبة واحترام الجميع.. والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

