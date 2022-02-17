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اعتبار الساحل خاسراً أمام الجهراء


اعتبرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الساحل خاسراً أمام الجهراء 0-3 بسبب مشاركة لاعب موقوف مع الفريق الأول في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم 4 يناير الماضي ضمن الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى وانتهى بالتعادل السلبي.
وكان الساحل تفوق على برقان بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، والتي شهدت فوز خيطان على الصليبخات بنتيجة 4-2. وبهاتين النتيجتين، تصدر خيطان ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، وحل الساحل ثانياً برصيد 20 نقطة، وتجمد رصيد برقان عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير، فيما ظل رصيد الصليبخات 5 نقاط في المركز الأخير، ويحتل الجهراء الغائب عن هذه الجولة المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 10 مباريات.


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