الإصابة تبعد وادي.. وفايز تدرب

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أفاد المنسق الإعلامي لنادي القادسية محمد عوض أن الأصفر سيفتقد لاعبه عبدالعزيز وادي خلال لقاء الدربي أمام العربي غداً بسبب معاناته من اصابة تمزق في عضلة الساق تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة، موضحا أن المدافع العراقي علي فايز شارك في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به خلال لقاء القادسية مع الشباب. واضاف أن الفريق دخل في تدريبات مغلقة تحت قيادة المدرب ناصر الشطي استعدادا لمواجهة الأخضر التي تأتي ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز. وأكد عوض جهوزية الأصفر بدنيا وفنيا للقاء الذي اعتبره صعباً على الفريق في ظل الاداء المتطور للأخضر، داعياً الجمهور القدساوي إلى الحضور لمساندة الأصفر في «الدربي» الذي سيشهد اعتزال كابتن الفريق صالح الشيخ.

