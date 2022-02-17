فرهادي التحق بـ«طائرة الكويت»

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التحق محترف الكرة الطائرة الجديد في نادي الكويت الإيراني أمير فرهادي بالفريق المتواجد في تونس حالياً للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة التي تقام هناك خلال الفترة من 18 لغاية 27 فبراير الحالي. وكان الكويت استعد للبطولة في المدينة التركية إذ خاض الأبيض 3 مباريات ودية اسهمت في تجهيز الفريق الذي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الكامل والوافي العماني، والريان القطري والصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي. ويبدأ الكويت مشواره في البطولة غدا أمام الصداقة الفلسطيني وهو يأمل في المنافسة الجدية على اللقب. ويعتبر فرهادي من اللاعبين المميزين على مستوى القارة الآسيوية وهو سيشكل اضافة مهمة للأبيض. من جانبه وصل كاظمة إلى تونس أول من أمس بعد أن انهى معسكره في مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في البطولة. ويلعب البرتقالي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الاولمبي الميلي الجزائري، وشباب الحسين الأردني، والترجي التونسي، والسويحلي الليبي. وتبدو مهمة كاظمة أصعب من الأبيض نظراً لقوة فرق المجموعة فضلا عن أن البرتقالي يخوض البطولة بمحترف واحد فقط هو الدومنيكاني سانتوس.