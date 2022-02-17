loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فرهادي التحق بـ«طائرة الكويت»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 17 فبراير 2022

التحق محترف الكرة الطائرة الجديد في نادي الكويت الإيراني أمير فرهادي بالفريق المتواجد في تونس حالياً للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة التي تقام هناك خلال الفترة من 18 لغاية 27 فبراير الحالي. وكان الكويت استعد للبطولة في المدينة التركية إذ خاض الأبيض 3 مباريات ودية اسهمت في تجهيز الفريق الذي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الكامل والوافي العماني، والريان القطري والصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي. ويبدأ الكويت مشواره في البطولة غدا أمام الصداقة الفلسطيني وهو يأمل في المنافسة الجدية على اللقب. ويعتبر فرهادي من اللاعبين المميزين على مستوى القارة الآسيوية وهو سيشكل اضافة مهمة للأبيض. من جانبه وصل كاظمة إلى تونس أول من أمس بعد أن انهى معسكره في مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في البطولة. ويلعب البرتقالي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الاولمبي الميلي الجزائري، وشباب الحسين الأردني، والترجي التونسي، والسويحلي الليبي. وتبدو مهمة كاظمة أصعب من الأبيض نظراً لقوة فرق المجموعة فضلا عن أن البرتقالي يخوض البطولة بمحترف واحد فقط هو الدومنيكاني سانتوس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة