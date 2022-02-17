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العنزي عضواً في «العربي للسلة»

زيد خلف
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الخميس 17 فبراير 2022

انتخبت اتحادات كرة السلة الخليجية امين السر المساعد في الاتحاد الكويتي عويد العنزي عضواً في الاتحاد العربي خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي اقيمت في دبي أول من أمس.
وجاء فوز العنزي في مقعد الاتحاد العربي بالتصويت عن «الزون الخليجي» اذ تنافس على المقعد العنزي ممثلاً عن الاتحاد الكويتي وصالح الناعبي رئيس الاتحاد العماني حيث حصل العنزي على 4 أصوات مقابل صوتين للناعبي ليحصل بذلك على مقعد العضوية للاتحاد العربي الخاص بالزون الخليجي.
وزكت الجمعية العمومية الاماراتي اسماعيل القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي والمصري مجدي ابو فريخة والسعودي عبدالرحمن المسعد نائبين للرئيس. من جانبه، ثمن رشيد العنزي رئيس الاتحاد الكويتي دور الاتحادات الخليجية في الوقوف الى جانب مرشح الاتحاد عويد العنزي وانتخاب ممثل الكويت في الحصول على مقعد في الاتحاد العربي. وقال العنزي في تصريح لوسائل الاعلام ان فوز ممثل الكويت بمقعد الاتحاد العربي يعتبر تعزيزا لمكانة الكويت الرياضية خارجياً.


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