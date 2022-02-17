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سحب قرعة دوري «طائرة السيدات»

زيد خلف
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الخميس 17 فبراير 2022

سحبت أمس قرعة بطولات السيدات للكرة الطائرة لفئة الدرجة الاولى والشابات تحت 18 سنة للموسم الرياضي 2021-2022. واسفرت قرعة النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات والتي اقيمت في مقر الاتحاد تحت اشرف امين السر العام للاتحاد عبدالله الغرير والحكم الدولي احمد عبدالحسين ونائب رئيس اللجنة النسائية حميدة اليوسف ومقرر اللجنة ريم الزعابي وحضور ممثلي الاندية المشاركة عن مواجهات تجمع العربي مع نادي فتيات العيون ونادي الفتاة مع نادي سلوى الصباح في افتتاح القسم الاول من البطولة. وستقام البطولة من أربعة اقسام فيما يلتقي في افتتاح كأس السيدات الذي سيقام القسم الاول منه بنظام الدوري «ذهاب واياب» العربي مع نادي سلوى الصباح، ونادي فتيات العيون مع نادي الفتاة.


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