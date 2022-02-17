سمو الأمير مهنئاً أحمد الناصر: ردودك الجليَّة أبرزت مهنية عالية وكفاءة واقتداراً

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، أشاد فيها سموه بالممارسة الديموقراطية التي تمثلت فيما قدمه من ردود جلية على محاور الاستجواب المقدم له والذي تم مناقشته في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 8 فبراير 2022م والتي أبرزت ما يتحلى به من مهنية عالية وكفاءة واقتدار للقيام بمهام منصبه الرفيع فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، معربا سموه عن خالص تهانيه بحصوله على هذه الثقة سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن الغالي من تقدم ورقي وإزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ضمنها سموه إشادته بالممارسة الديموقراطية التي تمثلت في ما قدمه من ردود واضحة على محاور الاستجواب المقدم له والذي تمت مناقشته في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 8 فبراير 2022م والتي أبرزت المهنية الرفيعة التي يتميز بها وقيامه بمهام منصبه الرفيع بكل كفاءة فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، معربا سموه عن خالص تهانيه بحصوله على هذه الثقة سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

