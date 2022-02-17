«الإعلام» أطلقت حملة الاحتفال بالأعياد الوطنية

أول النهار

أعلنت وزارة الاعلام عن انطلاق الحملة الوطنية للاحتفال بالاعياد الوطنية 2022 تحت شعار (جنة لنا كلنا) احتفاء بالعيد الوطني 61 والذكرى 31 للتحرير.

جاء ذلك عبر حساب الوزارة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لتعيد احياء هذه المناسبة الوطنية بعد انقطاع سنتين بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من اجراءات احترازية صحية حالت دون اقامتها. وكانت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية قد حثت في اجتماعها الاسبوع الماضي الجهات المشاركة والمنظمة للاعياد الوطنية أن يكون الالتزام بالاشتراطات الصحية هو القاعدة الأساسية التي ينطلق منها أي نشاط ينظم بالمناسبة.

