العتيبي: التنسيق للوقوف على المشاريع الخاصة بـ «الأشغال» قريباً

أول النهار

أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي تفعيل مذكرتي التعاون المبرمة ما بين المجلس البلدي ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري،

وقال العتيبي خلال استقباله أمس وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م. علي الموسى بحضور نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري و الأعضاء د. حسن كمال م. عبدالسلام الرندي م. مها البغلي وأحمد هديان أنه تم استعراض الاجراءات الخاصة بعدد من المشاريع الخاصة في وزارة الأشغال ذات الاهتمام المشترك بين «الأشغال» والجهات المعنية والمجلس البلدي و سيتم تحديد وقت لتنسيق قريب للوقوف على هذه المواضيع.

