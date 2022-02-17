«الهلال الأحمر السعودي» أشاد بجهود نظيره الكويتي الإنسانية

أول النهار

أشاد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. جلال العويسي بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي في دعم بناء القدرات والشراكات والتنسيق مع هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون والمنظمات الإنسانية لإغاثة المنكوبين ومد يد العون لهم في دول مختلف العالم.

وقال العويسي في تصريح لـ «كونا» امس الأربعاء عقب لقائه والوفد المرافق رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير إن الجمعية أسهمت بأعمالها الخيرية والمتنوعة في إبراز الوجه الحضاري لدولة لكويت حكومة وشعبا. وأضاف الدكتور انه اطلع على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية في مختلف دول العالم ومنها اليمن والصومال وإندونيسيا والسودان وبنغلاديش وسورية والأردن ولبنان لمساندتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وإغاثة اللاجئين والنازحين منهم.

وذكر أنه تعرف على دور الجمعية في مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت من الناحية الإغاثية والصحية والتعليمية، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يوليه الهلال الأحمر الكويتي لمشاريعه الإنسانية بتوفير جميع مستلزمات الحياة للمحتاجين في دول العالم.

