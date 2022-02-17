الجابر والمنصور استقالا: تحقيق الإصلاح شبه مستحيل

الأولى

تقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب أخيراً.

وقال الوزيران في نص استقالتيهما: «انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع القيادة السياسية، ومع الشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام.

وأضافا: ان هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والانجاز إلا أنه للاسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية.

وتابعا «أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة».

وأعرب الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية ما دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا الى سمو الرئيس.

وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح صحافي امس: لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز لذا تقدمنا باستقالتنا.