وزير الخارجية: أعتذر لجميع الدبلوماسيين عن أي تلميح أو إيحاء

الأولى

أبدى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر اعتزازه بتجديد الثقة به وقال انها وسام على صدري وثقة أحملها مدى الحياة، وأشكر إخواني وزملائي أعضاء مجلس الأمة على كل ما يقومون به وعلى المواقف التي اتخذوها، فكلنا نمضي قدما في خدمة الكويت وأهل الكويت.

وقدم الناصر اعتذاره لجميع أعضاء السلك الدبلوماسي حيال أي تلميح أو إيحاء بأن ما يقومون به ليس هو الأساس لخدمة الوطن، قائلا ان الجميع فخور بكم بدءا من سمو الأمير والدنا جميعاً، وكلنا فخورون بكم، وأنا كنت ومازلت وسأبقى المدافع الأول عنكم.

