«الدستورية» تسقط تجريم «التشبه بالجنس الآخر» من قانون الجزاء

الأولى

قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007 من قانون الجزاء، التي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لغموضها بحسب ما أورده حكم المحكمة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن نص التجريم لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها (تزين جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر) وقالت المحكمة ان ذلك يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.