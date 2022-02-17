تراجع قياسي للعجز.. 406 ملايين دينار فقط

الأولى

سجلت ميزانية الكويت للعام المالي الحالي 2021/2022، تراجعاً قياسياً للعجز بفعل ارتفاعات النفط، حيث بلغ العجز 406.426 ملايين دينار خلال الأشهر العشرة الأولى، منخفضاً بنسبة بنحو 92.5% عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 5.41 مليارات دينار. وبلغ اجمالي الايرادات

خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.49 مليار دينار بزيادة 32.6 % منها ايرادات نفطية بواقع 12.884 مليار دينار.

وبلغ اجمالي المصروفات والالتزام خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.896 مليار دينار بزيادة 12.3 في المئة عن اجمالي مصروفات والتزام الفترة ذاتها من 2020/2021 البالغ 13.264 مليار دينار.

خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.49 مليار دينار بزيادة 32.6 % منها ايرادات نفطية بواقع 12.884 مليار دينار.

وبلغ اجمالي المصروفات والالتزام خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.896 مليار دينار بزيادة 12.3 في المئة عن اجمالي مصروفات والتزام الفترة ذاتها من 2020/2021 البالغ 13.264 مليار دينار.