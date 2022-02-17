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البنك الدولي: %1000 ارتفاعاً في الرواتب بالكويت خلال 15 عاماً


أكد البنك الدولي، أن الكويت قوية مالياً وتمتلك أصولاً مالية واستثمارية كافية لحماية عملتها الوطنية، موضحاً أن أسعار النفط خلال 5 سنوات الماضية شابها الكثير من التقلبات نتيجة العرض والطلب والأحداث العالمية.
وأشار المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سلمان في رده على سؤال لـ«النهار»، خلال فعاليات ندوة افتراضية أقامها البنك، أمس، أن السعر العادل المقدر من البنك الدولي للنفط بحدود 70 دولاراً للبرميل، مستدركاً أنه لا يوجد من يحدد سعراً عادلاً للنفط.
وقال إن بند الرواتب في جانب المصروفات بالميزانية الجديدة للكويت 2022/2023 بلغ 12.6 مليار دينار، مقارنة بقيمة قدرها 1.8 مليار في 2008، وهو ما يوازي نسبة 1000% ارتفاعاً في بند الرواتب خلال 15 عاماً.
وأكد أنه ليس لدى البنك الدولي تضارب مصالح مع الدول الأعضاء، خاصة أن كل الدول مساهمة ومشاركة كأعضاء فيه.


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