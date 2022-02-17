وثيقة إسرائيلية تحذر من «رمضان متفجر» في فلسطين

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القدس المحتلة- الوكالات: حذرت وثيقة أمنية إسرائيلية من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع شهر رمضان المقبل. والوثيقة عبارة عن رسالة بعث بها قائد فرقة للضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي العميد آفي بلوت للقادة العسكريين، ونشرتها قناة «كان» الرسمية. وقال بلوت إن «مواد الاشتعال موجودة بالفعل، ينقصها فقط عقود ثقاب لإشعال المنطقة برمتها». وأضاف أن «الموعد النهائي بداية شهر رمضان، هذا هدف لقوات الجيش الإسرائيلي حيث من المفترض أن يكونوا جاهزين» متوقعا أن يكون التصعيد المقبل مختلفا عن سابقيه.

وتابع أن «أيام رمضان المقترنة بالأعياد الإسرائيلية، كما ثبت سابقا، ستوفر عددا غير قليل من أعواد الثقاب من هذا النوع، وعلينا أن نكون مستعدين لهذا اليوم».

ويحل شهر رمضان مطلع شهر أبريل المقبل، والذي يشهد أيضا عيد الفصح اليهودي (بين 15-22). وختم بلوت رسالته بالقول «يعتبر كل يوم مهما وفرصة لتعزيز الجاهزية لأن الحرب غدا» وفق قوله.

من جانبها، قالت قناة كان إن «عود الثقاب يمكن أن يكون أعمال شغب في الشيخ جرّاح أو في الحرم القدسي أو سقوط قتلى فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية أو نتيجة لعمليات اغتيال». وتشهد الضفة الغربية المحتلة، توترا متزايدا بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين.

على صعيد متصل أعلنت الشرطة الإسرائيلي أمس توقيف 17 إسرائيليا بينهم مستوطنون للاشتباه بتنفيذهم هجوما وأعمال تخريب ضد قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الشرطة في بيان إن الموقوفين وبينهم قاصر توقفوا أثناء سفرهم إلى مستوطنة يتسهار في 24 يناير، في بلدة حوارة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث «جرحوا فلسطينيا» و«تسببوا بأضرار جسيمة للمحال التجارية والسيارات والممتلكات». وجاء في البيان أن هؤلاء كانوا يحملون «هراوات وحجارة» و«أدوات» أخرى. ويعيش الموقوفون الذين لم تحدد الشرطة تاريخ اعتقالهم «في المستوطنات والقدس وشمال إسرائيل». ويتم استجواب هؤلاء في إطار تحقيق بارتكاب «اعتداء والمشاركة في تجمع محظور وإتلاف مواد بدافع عنصري». وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية التي توثق الاعتداءات في الضفة الغربية، إنها وثقت 451 حادثة عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين منذ أوائل العام 2020.

