بيلوسي من الكنيست: حل الدولتين لضمان يهودية إسرائيل

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، خلال كلمة لها في الكنيست الإسرائيلي، أمس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن «لديه التزام بأمن إسرائيل».

واعتبرت بيلوسي أن إقامة دولة إسرائيل «كان أفضل إنجاز سياسي»، وأضافت أن واشنطن «ملتزمة بمواجهات التهديدات التي تشكلها إيران».

واعتبرت أن «البرنامج النووي الإيراني يهدد أمن العالم وإسرائيل». كما أكدت أن حل الدولتين «هو الأفضل من أجل ضمان استمرار بقاء طابع دولة إسرائيل يهودية وديموقراطية ومن أجل تحقيق طموح الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».

وأشارت إلى أن وجود الوفد المرافق لها في إسرائيل يمثل «التزام الكونغرس بالأمن المتبادل».

وتابعت «نأمل بتمويل القبة الحديدية، وبمواجهة تهديدات إيران في المنطقة».

وجاءت تصريحات بيلوسي عقب زيارتها الكنيست، وحضورها «مراسم الترحيب» التي أقيمت لها وللوفد المرافق.

ومن المقرر أن تجتمع رئيسة مجلس النواب الأميركي مع رئيس الكنيست ميكي ليفي، ومن ثم ستشارك في جلسة الهيئة العامة للكنيست، كما ستلتقي بيلوسي مع الوفد المرافق «بمشرعين إسرائيليين»، وفقا لرويترز.

ومن المقرر أن تلتقي بيلوسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله اليوم.

