العاهل البحريني استقبل بينيت: إنه يوم تاريخي

عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أثناء زيارة الأخير إلى مملكة البحرين. وقال العاهل البحريني إنه يعتبر هذا اليوم «تاريخيًا» مشيرًا إلى أن زيارة بينيت ستكون «مثمرة وناجحة، بسبب عزمه وقيادته نحو جهود مشتركة ومتكاملة لصالح الشعبين».

من جانبه، أكّد بينيت مناقشة «العديد من الطرق لبناء جسور جديدة، وأسلوبًا لمنطقة أكثر قوة واستقرارًا وأتطلع إلى الاستمرار في هذه العلاقة الاستثنائية»، قبل أن يختتم حديثه بعبارة «إن شاء الله»، تعقيبًا على استخدام العاهل البحريني للعبارة ذاتها.

من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يسعى إلى إقامة هيكل إقليمي جديد مع شركاء عرب للوقوف في وجه «الأعداء الذين يثيرون الفوضى والإرهاب». وأضاف بينيت للصحافيين خلال أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي للبحرين منذ أن طبع الجانبان العلاقات في 2020 «نحاول تشكيل هيكل إقليمي جديد للدول المعتدلة (من أجل) تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي وكي نتمكن من الوقوف بقوة في وجه الأعداء الذين يثيرون الفوضى والإرهاب».

الى ذلك قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إن ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد آل خليفة قَبِل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل. وقال الزياني إن الزيارة ستتم «في المستقبل القريب». وبحث بينيت مع وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي اللقاء أكد ولي العهد البحريني على «تعزيز العمل المشترك وتعزيز مجالات التعاون»، فيما وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي أوفير جندلمان، الزيارة بأنها «ناجحة ومثمرة». وقال جندلمان في تغريدة عبر «تويتر» «تم الاتفاق على تعميق التعاون بين الشعبين اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا». وأضاف «شكرًا لأصدقائنا البحرينيين على حفاوة الاستقبال. سنراكم قريبا في إسرائيل بإذن الله».

