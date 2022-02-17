أردوغان يعد بـ«خطوات ملموسة» لتعزيز «الحوار الإيجابي» مع السعودية

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس ان تركيا تواصل «الحوار الإيجابي» مع السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات وسط مساعي أنقرة لإصلاح علاقاتها مع دول بالمنطقة.

وقال أردوغان للصحافيين على متن طائرة خلال رحلة العودة من الإمارات «نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية. نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة. نريد تطوير العملية في اتجاه إيجابي».

من جهة ثانية أكد الرئيس التركي دعم بلاده لأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمن منطقة الخليج بشكل عام. وقال في سلسلة تغريدات حول زيارته إلى الإمارات «أنهينا بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة» وأردف «خلال الاجتماعات التي عقدناها أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون». وأعرب عن ثقته بأن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بين البلدين. وتابع «نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج». وأردف «كما أننا نرحب بالإرادة المتبادلة فيما يتعلق بالحفاظ على الزخم الذي تحقق في علاقات التعاون بيننا والمضي قدما في ذلك».

وأضاف «نحن عازمون على مواصلة بذل الجهد على أساس الاحترام والثقة المتبادلة من أجل مصالحنا المشتركة ومستقبل منطقتنا».

