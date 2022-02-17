الإمارات : إيقاف إرهاب الحوثي يتطلب حسماً دولياً

عربيات ودوليات

نيويورك – الوكالات: أكدت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حق الإمارات السيادي في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها من أي اعتداءات إرهابية. وقالت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن خلال جلسة بشأن الوضع في اليمن، إن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة لميليشيات الحوثي تعكس طبيعة سلوكهم العدواني، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة. وأضافت أن إيقاف السلوك العدواني لميليشيات الحوثي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حاسمة وجدية، وينبغي على المجتمع الدولي ممارسة ضغط شديد على ميليشيات الحوثي ومن يدعمهم لوقف جميع انتهاكاتهم. وتابعت أن ميليشيات الحوثي قامت بعسكرة ميناء الحديدة لتخزين الأسلحة وشن الهجمات لتهديد الملاحة الدولية وأمن دول المنطقة، فهي لن تلتزم بأي اتفاقيات دون ضغط دولي واضح.

وشهدت الجلسة، إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والانساني وملف السفينة صافر. كما ناقشَ المجلسُ أيضا تقريرا للجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحاتٍ صحافية أدلى بها مصدر أممي.

