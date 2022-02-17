«طفل القمامة» يفجر غضب السودانيين

عربيات ودوليات

شدت عملية انقاذ طفل طفل في العاشرة من عمره، ابتلعته عربة نفايات أثناء عمله اليومي في مهمة جمع القمامة، بمدينة بحري، شمالي الخرطوم الشارع واثارت مطالب اجتماعية تحولت لاحقا الى سياسية بانهاء عمالة الاطفال.

ورغم نجاح طواقم الإنقاذ في إخراج الطفل ماجد مبارك إبراهيم من العربة ونقله إلى مستشفى قريب لمتابعة حالته الصحية، والتي وصفت بالمستقرة؛ فإن الغضب كان حاضرا في المنصات الاجتماعية تجاه ما وصفت بالبيئات السيئة التي يعمل بها الأطفال وعمال النظافة بالعاصمة والولايات عامة.

وبحسب روايات تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي فإن عربة نفايات متحركة في منطقة المحطة الوسطى ببحري قامت بسحب الطفل العامل إلى مخزنها بينما كان يجاهد لحشر أكياس القمامة في جوفها بدون أن يُدرى أنه سيتحول إلى لقمة سائغة للتروس الآلية بداخلها.

وعرف طاقم النظافة المرافق بالحادثة عندما لوح الطفل بيده الصغيرة ثم بدأت عمليات الإنقاذ في سباق مع الزمن وخشية أن يقضي جراء الاختناق من نقص الهواء وانبعاثات الغازات الضارة.

قال شهود ان عمليات الإنقاذ بدأت باستخدام أدوات بسيطة، في محاولة لفتح طريق لداخل مخزن عربة النفايات. بيد أن هذه المحاولات عجزت عن مقارعة الحديد المقوى بالغ الصلابة، وبدأت مرحلة ثانية استخدم فيها حفار جرافة، لينجح الأخير في فتح مغاليق العربة، وصولا إلى الطفل المحتجز. وقال متابعون لحالة الطفل إنه خرج من العربة وهو في حالة يرثى لها، ولاحقا تأكد استقرار حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى.

وعلى وقع هذه الحادثة، صوب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انتقاداتهم لظاهرة عمالة الأطفال، واصفين خروجهم للعمل بأنه جريمة ينبغي أن تتوقف بصورة فورية. وأشار بعض المعلقين إلى ضرورة إنزال أقسى العقوبات بالمشاركين في «جريمة طفل عربة النفايات» كما بات يُطلق عليه في تويتر أو في توظيف الأطفال عموما. وتوجه آخرون إلى المطالبة بتوفير أدوات السلامة، وتحسين بيئات العمل، لا سيما لعمال النظافة.

وسرعان ما تحولت القضية الى سياسية حيث ألقى البعض باللائمة على الدولة وسياساتها في تحويل الأطفال إلى عمال لأجل خفض النفقات. وذهب فريق آخر لمطالبة المنادين بوقف عمالة الأطفال بـ»الاتساق» في دعاويهم والمناداة كذلك بتجريم مشاركة الأطفال في التحركات الاحتجاجية ضد السلطة القائمة.

بيد أن مشاركات أخرى تقر بصعوبة منع عمالة الأطفال، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تدفع الأسر لإخراج أبنائهم من سلك التعليم والزج بهم في سوق العمل.

ووصل معدل التضخم في السودان إلى 359.58% في ديسمبر الماضي، طبقا للجهاز المركزي للإحصاء، في ظل ارتفاع متواصل لأسعار السلع والخدمات. وقدر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» عدد الأطفال السودانيين غير الملتحقين بالمدارس ممن هم في سن الدراسة؛ بـ3 ملايين طفل وطفلة.

