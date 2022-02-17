شيخ الأزهر: جهود السيسي وخادم الحرمين قضت على حركات الإرهاب والتطرف

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: أكد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قضت على حركات الإرهاب والتطرف.

وقال الطيب خلال استقباله، الثلاثاء، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «الحمد لله الآن بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين تم القضاء على الحركات الإرهابية والتطرف، وبدأنا نعيش عصرا جديدا في عالمنا العربي، تتحكم فيه الشريعة الصحيحة والحقيقية التي تعلمناها، والحمد لله زال هذا الكرب والغم، وبإذن الله سيتمم لعالمنا العربي والإسلامي ما بدأ به قادتنا في مصر والسعودية والعالم العربي، وسوف تنعم الشعوب، وبدأت تنعم بالفعل وتتنسم روائح الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية، وهذا معروف ولا ينكره إلا جاحد».

وأكد شيخ الأزهر عمق العلاقات التاريخية بين الأزهر والمملكة العربية السعودية، معربا عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقديره لما يقوم به من جهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وشدد د. الطيب من جانب آخر ضرورة إحياء فتوى «حق الكد والسعاية» من تراثنا الإسلامي، لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وأوضح أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.

وأكد شيخ الأزهر على أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

