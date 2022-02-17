الكرملين: الاعتراف بـ«لوغانسك ودونيتسك» لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، امس بأن الكرملين يوافق على أن الاعتراف بـ«جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك» الانفصاليتين في اوكرانيا لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك.

وقال بيسكوف للصحافيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على أن الاعتراف بـ«استقلال» لوغانسك ودونيتسك سيكون انتهاكاً لاتفاقيات مينسك «بالطبع ليست هناك علاقة بين الاعتراف وبين اتفاقيات مينسك. هذا صحيح.... وقال الرئيس (فلاديمير بوتين) إن المهمة الرئيسة هي تنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك».

وأوضح الناطق باسم الكرملين، أن الكرملين يعتبر استعداد الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن الأمن أمراً إيجابياً، ويأمل في بدء عملية التفاوض. وقال بيسكوف للصحافيين «من المهم بالنسبة لنا أنه عند مناقشة الجوانب العقلانية التي اشار اليها الاميركيون أن تتم مناقشتها بشكل مترابط مع تلك الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لنا، ونأمل أن تبدأ عملية التفاوض هذه».

وتابع «في هذه الحالة يؤكد الرئيس بوتين أيضاً رغبتنا واستعدادنا للدخول في مثل هذه المفاوضات وربما يكون من الإيجابي أن يعلن رئيس الولايات المتحدة أيضاً عن استعداده لبدء مثل هذه المفاوضات الجادة».

