زاخاروفا للإعلام الغربي: أبلغونا بموعد «الغزو المقبل»

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من «وسائل التضليل الإعلامي الغربية» أن تحدد موعدا «للغزو الروسي» بالنسبة للعام المقبل.

في نبرة ساخرة، كتبت زاخاروفا على قناتها في موقع تيليغرام قائلة «طلب موجه إلى وسائل التضليل الإعلامي الأميركية والبريطانية، «بلومبيرغ» و»نيويورك تايمز» و«ذا صن» وغيرها، أعلنوا الجدول الزمني لـ«غزونا» للعام المقبل. نود أن نخطط لإجازاتنا!».

وكانت عدة وسائل إعلام غربية تحدثت عن «غزو روسي وشيك» لأوكرانيا، وحدد بعضها ساعة الصفر يوم 15 فبراير وبعضها الآخر يوم 16 فبراير.

