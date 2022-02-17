سلسلة انفجارات تهز العاصمة الصومالية

عربيات ودوليات

مقديشو- الوكالات: أعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي أن العاصمة مقديشو شهدت إطلاق نار وانفجارات في الساعات الأولى من صباح أمس مع مهاجمة متشددين من حركة «الشباب» مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية. وتشن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان. وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر «هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش». وأضاف «هزم أفراد أمننا العدو».