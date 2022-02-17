البرازيل.. مقتل 18 شخصاً في فيضانات وانزلاقات تربة

عربيات ودوليات

قضى 18 شخصاً في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو. وقالت فرق الاغاثة التي انتشر أكثر من 180 من عنصرها في المنطقة الواقعة على بعد 68 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو «تأكد حتى الآن مقتل 18 شخصاً بسبب انزلاقات تربة وفيضانات». وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفح التلال وسيارات تجرفها الفيضانات. وقد اجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بيتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع. وكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي يزور روسيا، على «تويتر» أنه أخذ علماً بـ«المأساة» وطلب من الوزراء تقديم «مساعدة فورية للضحايا».