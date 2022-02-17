انتصار قاتل لسان جرمان على ريال مدريد

دوليه

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان إلى فوز قاتل على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1-0 أول من أمس على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في افتتاح ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي، المرشح للانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، واضعاً حداً للتألق اللافت لحارس مرمى النادي الملكي الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا.

وفرض مبابي نفسه نجماً للمباراة ففضلاً عن تسجيله هدف الفوز كان اللاعب الأخطر على مرمى النادي الملكي بفرص عديدة واصطاد ركلة جزاء أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما تصدى لها كورتوا.

وهي المرة الثانية توالياً التي يلعب فيها مبابي دور المنقذ بعدما سجل له هدف الفوز في مرمى رين (1-0) في الوقت بدل الضائع الجمعة في الدوري المحلي. ومنح مبابي أفضلية لفريقه الباريسي قبل مباراة الإياب المقرر في التاسع من مارس المقبل على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد حيث سيكون النادي الملكي محروماً من خدمات لاعبيه الدوليين الفرنسي فيرلان مندي والبرازيلي كاسيميرو لتلقي كل منهما بطاقة صفراء.

وهو الفوز الرابع لسان جرمان على ريال مدريد في 11 مباراة بينهما مقابل اربع هزائم وثلاث تعادلات.

وهي المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في ثمن النهائي بعد موسم 2017-2018 حين فاز ريال 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث توالياً والـ13 في تاريخه بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن يسترد سان جرمان اعتباره في الموسم التالي لكن في دور المجموعات حين فاز ذهاباً على أرضه 3-0 وتعادل إياباً 2-2.

وجاءت بداية المباراة حذرة من الفريقين قبل أن يفرض سان جرمان أفضليته باستحواذ على الكرة أغلب فتراتها، وكانت أول وأخطر الفرص عندما توغل مبابي داخل المنطقة بعدما تلاعب بداني كارفاخال فمرر كرة عرضية سددها الأرجنتيني أنخل دي ماريا «على الطائر» من مسافة قريبة فوق العارضة (5). وأنقذ كورتوا مرمى النادي الملكي من هدف محقق بتصديه لتسديدة مبابي باليسرى من مسافة قريبة اثر انفراد عقب تمريرة خلف الدفاع من ميسي (18). وكانت المحاولة الوحيدة لريال مدريد في الشوط الاوّل في دقيقته الاخيرة برأسية لكاسيميرو اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايمن (45).

وجرب ميسي حظه بتسديدة خادعة من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا (54)، رد عليه الالماني طوني كروس بتسديدة بعيدة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (55).

وتابع مبابي تسديداته لكن كورتوا ظل يقظاً (56)، قبل أن يحصل على ركلة جزاء اثر عرقلته من كارفاخال فانبرى لها ميسي بيد أن كورتوا أبعد الكرة الى ركنية لم تثمر (62). ودفع انشيلوتي بلوكاس فاسكيس والبرازيلي رودريغو مكان ماركو أسنسيو وكارفاخال، ورد بوكيتينو بإشراكه نيمار مكان دي ماريا (73). وكاد مبابي يفعلها بتسديدة عكسية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (78). وجرب البديل السنغالي ادريسا غانا غي حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي كورتوا (90+3).

ونجح مبابي في تسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة بكعب قدم نيمار

وتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة على يسار كورتوا (90+4).

