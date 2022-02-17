loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سيتي قسا على لشبونة


اكتسح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله أول من أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وافتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل لسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليصبح مانشستر سيتي أول فريق يتقدم بفارق 4 أهداف في نهاية الشوط الأول من مباراة خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ»سيتيزنس» بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.
وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جداً في لقاء العودة الذي سيقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة