سيتي قسا على لشبونة

دوليه

اكتسح نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في معقله أول من أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وافتتح الدولي الجزائري رياض محرز باب التسجيل لسيتي في الدقيقة السابعة وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 17 وفيل فودين الثالث في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليصبح مانشستر سيتي أول فريق يتقدم بفارق 4 أهداف في نهاية الشوط الأول من مباراة خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا. وفي الشوط الثاني عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة للـ»سيتيزنس» بالهدف الخامس بتسديدة جميلة في الدقيقة 58.

وباتت مهمة سبورتينغ لشبونة معقدة جداً في لقاء العودة الذي سيقام في مدينة مانشستر في التاسع من شهر مارس المقبل.

