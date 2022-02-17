ميلووكي تفوق على أنديانا

دوليه

تعملق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي باكس حامل اللقب الموسم الماضي وامطر سلة انديانا بايسرز بـ 50 نقطة ليقود فريقه الى الفوز 128-119 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وهي المرة الرابعة يسجل فيها يانيس 50 نقطة أو أكثر خلال مسيرته. وسبق له ان حقق هذا الانجاز ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مارس 2019 وضد يوتا جاز في نوفمبر من العام ذاته، وضد فينيكس صنز في يوليو الماضي في المباراة السادسة من الدور النهائي.

واضاف خريس ميدلتون وجرو هوليداي 19 و14 نقطة تواليا ليحقق باكس فوزه الرابع على بايسرز هذا الموسم. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان بادي هيلد مع 36 نقطة بينها 8 رميات ثلاثية من اصل 12. وتقدم ميلووكي بفارق 7 نقاط في الربع الأول بفضل 12 نقطة ليانيس علما بأن الأخير سجل 19 نقطة في الربع الأخير الذي حسم فيه الفريق النتيجة نهائيا لصالحه.

وشارك يانيس في المباراة بعد ان غاب عن المباراة الأخيرة ضد بورتلاند والتي خسرها فريقه 107-122 لاصابة في كاحله وقال بعد المباراة «كنت اشعر بأني بحالة افضل، لقد خلدت الى الراحة في اليومين الاخيرين». وعزز فينيكس صنز صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على لوس انجليس كليبرز 103-96 بفضل نجمه المخضرم كريس بول (36 عاما) وديفن بوكر. وسجل بول السلة التي منحت التقدم لفريقه 93-90 آواخر المباراة ثم ساهم بسلة اضافية وتمريرتين حاسمتين لينهي المباراة مسجلا 19 نقطة. اما بوكر فسجل 26 نقطة. وحقق بوسطن سلتيكس انتصاره التاسع تواليا باكتساحه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 135-87.

وقاد السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس الى فوز مفاجىء على ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية 107-99 بتسجيله 21 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة. وفي المباريات الاخرى، فاز أتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 124-116، ومينيسوتا تمبروولفز على تشارلوت هورنتس 126 - 120 بعد التمديد، وممفيس غريزليز على نيو أورليانز بيليكانز 121-109.

