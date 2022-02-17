فالييفا تناولت 3 مواد مختلفة

دوليه

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا تناولت ثلاث مواد مختلفة لعلاج أمراض القلب في العينة التي تسببت في عاصفة المنشطات في أولمبياد بكين. وعلمت فالييفا خلال الألعاب الحالية بأن فحصًا للمنشطات خضعت له في 25 الماضي جاءت نتيجته ايجابية، وقد استخدمت دواء تريميتازيدين وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من الوكالة العالمية للمنشطات (وادا). كما تساعد المادة في تدفق الدم وتساعد على التحمل. بيد أن محكمة التحكيم الرياضي حكمت لصالح الرياضية الروسية الاثنين وأعلنت السماح لها بالمشاركة في المنافسات الفردية معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضررًا «لا يمكن إصلاحه». لكن هذا القرار لا يعني أنها قد تمت تبرئتها من المنشطات ولا يزال من الممكن أن تواجه العقوبة في وقت لاحق.وذكرت الصحيفة الاميركية في تقريرها أن عيّنتها تحتوي أيضًا على أدوية القلب من نوع «هيبوكسين» و«ل-كارنيتين» لكن كلاهما ليس مدرجًا على المواد المحظورة على لائحة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن فالييفا شربت من الكوب ذاته الذي شرب منه جدها الذي تناول دواء تريميتازيدين لعلاج مرض في القلب.