«القوى العاملة»: ضبط 35 عاملاً منزلياً مخالفاً

وطن النهار

قامت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس الأربعاء خلال حملة تفتيشية بتحرير 15 مخالفة لعدد من (الكراجات) وضبط 35 عاملا منزليا مخالفا اضافة إلى ضبط 7 مخالفين آخرين من حملة إقامة المادة (18) (قطاع أهلي) العاملين بغير المراكز المحددة لهم وتحويلهم إلى مباحث الإقامة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

واوضح نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالتكليف فهد المراد في تصريح صحافي نوعية المخالفات والتي تأتي في مقدمتها مخالفة المادة (10) من قانون العمل المتعلقة بحظر استخدام عمالة غير مأذون لها بالعمل من قبل الجهات المختصة والمادة (19) المتعلقة بحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن 15 سنة ميلادية والمادة (20) المتعلقة بشروط تشغيل من بلغ من العمر 15 سنة. وقال المراد إن الحملة المشتركة وضعت يديها على واحدة من الظواهر الخطيرة في سوق العمل والمتعلقة بتشغيل الأحداث وهو ما يشكل مخالفة للمادتين (19) و(20) من قانون العمل.

وشدد على أن فرق التفتيش لن تدخر جهداً في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد كل من يستغل الأطفال بما يتنافى مع حقوقهم التي كفلها لهم القانون مشيرا إلى ضرورة التزام اصحاب العمل بقانوني العمل والإقامة، خاصة المتعلق بتشغيل الأحداث وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.

يذكر أن الجولة التفتيشية تأتي ضمن الحملات المكثفة التي تقيمها الهيئة العامة للقوى العاملة على العمالة السائبة والمتجولة وبالتعاون مع اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء بهدف التأكد من التزام اصحاب العمل والعمالة بقانوني العمل والإقامة.

