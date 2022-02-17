بلدية الأحمدي نظَّفت مزارع الوفرة

وطن النهار

تلبية لمطالب وشكاوى سكان محافظة الأحمدي وضغوطات الأهالي الذين يقضون العطلة في مزارع الوفرة وقدوم فترة الأعياد الوطنية والتحرير، شرعت آليات ونسافات البلدية في حملة نظافة موسعة في منطقة الوفرة الزراعية، تضمنت جولات ميدانية لمدة أسبوع لرفع كل ما من شأنه إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام، نتيجة تراكم العديد من أطنان القمامة والمخلفات على جانبي الطرق الرئيسة والفرعية في منطقة الوفرة ما سبب إزعاجاً للمترددين على المنطقة بسبب سوء المنظر والروائح الكريهة. قامت بلدية الأحمدى بتكثيف الحملات التنظيفية فى منطقة الوفرة الزراعية بتوجيهات من مدير فرع بلدية الأحمدي فايز الدبوس وتعليمات مدير إدارة النظافة العامة وأشغال الطرق فيصل العتيبي وتنفيذ مشرف مركز الوفرة عبد الرحمن مفلح، من أجل توفير بيئة صحية للسكان والأشخاص المتواجدين بالمنطقة.

