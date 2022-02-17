إحباط إدخال 4 أطنان من «التنباك» قادمة للبلاد

وطن النهار

تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من إحباط محاولة إدخال ما يقارب 4140 كيلو غراماً من مادة التنباك، كانت مخبأة في حاوية «مواد صحية» قادمة من دولة خليجية وتمت احالتها إلى الجهات المختصة. وفي التفاصيل أن حاوية بحجم 20 قدماً قَدِمت إلى ميناء الشويخ من دولة خليجية، يوم الأحد الموافق 13/2/2022، وكانت تحتوي على «مواد صحية»، فاشتبه بها رجال مراقبة التفتيش والاستيداع، وتم تفتيشها بدقة، وعُثر على مايقارب 4140 كيلو غراماً من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة. وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بجميع أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.