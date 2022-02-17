مجلس الأمة: وزير الخارجية أهلٌ للثقة

وطن النهار

حاز وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر على ثقة مجلس الأمة في الجلسة الخاصة التي عقدت امس.

في بداية الجلسة قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.

وأضاف انه سيعطي الكلمة أيضا لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأربعة ثم الانتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم افتتح الجلسة الخاصة ببحث موضوع الثقة في وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد الناصر اثر استجواب وجه له في وقت سابق من النائب شعيب المويزري.

وتلا الامين العام عادل اللوغاني اسماء المعتذرين حيث غاب عن الحضور النائب فايز الجمهور.

وتلا الامين العام طلب طرح الثقة واسماء الموقعين عليه.

الغانم: ساعطي الكلام لاثنين من المتحدثين مؤيدي الطلب ومعارضيه ثم ننتقل للتصويت.

شعيب المويزري: اتنازل عن دوري للاخ حسن جوهر مع الاحتفاظ بدوره.

جوهر: اليوم دور المجلس في تحديد مصير هذا المجلس، حضور الحكومة والنواب يعطي دلالة واضحة ان الحكومة حصلت على تجديد الثقة بالوزير لانه لم يسبق ان يحضر الوزير جلسة طرح الثقة دون وجود ضمانة ذلك، لكن يجب توضيح المواقف السياسية من الاستجواب الشعب حتى يتضمن السجلات التاريخية.

ان للتاريخ والشعب ولشخص الوزير كل الاحترام والتقدير وانا ضد التعرض لخصوصيات الافراد والحياة الشخصية مكفولة دستوريا، لذا لست بصدد الحديث عن مقاطع لانها مسألة شخصية وجدانية يحددها الفرد بذاته، وفي انتخابات 2020 كانت بمثابة استفتاء شعبي من حكومة الشيخ صباح الخالد لذلك كان هناك استياء شعبي كبير ورغبة حقيقية في التغيير للنهج والسياسيات وادارة شؤون الدولة والتصدي للفساد مستوحى من توجيهات سمو الامير، واهم مطالب الناس كانت قضايا المال العام وانا شخصيا تبنيت هذا المحور، وانطلاقا من مسؤولياتنا هذه القضية تحتل اولوية خاصة لايسبقها اخرى في هذه المرحلة.

وردا على اننا مجيرون ومع اي استجواب اقول نعم اننا مع اي استجواب يتعرض للمال العام ومكافحة الفساد، والمحور الاول كان عن المال العام، وأنا أسأل الوزير الذي لم يستغرق وقته للدفاع عن نفسه وكيفية التصدي لهذا الخلل الجسيم الذي تعانيه كثير من اجهزة الدولة، وهذه معركة يحارب الشعب من اجلها طوال السنوات الماضية.

فالارقام والاموال مهمة لاننا خلال عشر سنوات تجفف منبع احتياطيها العام كان 55 مليار دينار وهذا حق الشعب ورصيد البلد، وجُلُّ المبالغ استخدم تحت ما يسمى بالمصروفات العامة ومع هذا مؤشرات الكويت متخلفة متراجعة عالميا واقليميا وخليجيا وهذا شيء لا يناسب سمعة الكويت وهمة شعبها وتطلعاتهم، وتقارير ديوان المحاسبة ونزاهة والمحاكم امتلأت بقضايا المال العام وهي قضايا مقدسة ولا فينا خير ان لم نتصد لها، واكبر دليل قرار الوزير تشكيل لجنة بعد الاستجواب وهذا امر كان مطلوب ان يبادر فيه الوزير على التعاطي مع هذا الملف المتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة حول المال العام، وكنا نتمنى من الوزير هذه التحركات كاولوية خاصة سمعة الكويت ووجه الكويت الحقيقي امام العالم بهيئاتها الدبلوماسية وكان هناك اخفاق من الوزير بالدفاع عن المال العام.

والصندوق الكويتي للتنمية هو الذراع الاول للكويت لخلق حلفاء واصدقاء للكويت بدءا من الاستقلال ومرورا بالغزو الغاشم وكانوا حلفاءنا هما الدرع الحامي لنا بعد الله جل وعلا، اما خلل الصندوق اليوم لا يتماشى مع الدبلوماسية الكويتية العريقة وبات الصندوق مرتع للتنفيع وبعثرة الاموال في وقت نحن احوج ما نكون لخدمات عامة من اجل الشعب للسكن والصحة التعليم وغيرها، ولم نر اجابات قاطعة من الوزير او رؤية مستقبلية لكيفية الاستفادة من هذا الصندوق ووقف الابتزاز الدولي تجاهه.

وهذا الاستجواب من تاريخ الاستجوابات عليه ملاحظات، وفي كل مرة يتم التعامل مع الاستجواب اعلاميا لضربه، النقطة الاولى ان الاستجواب للوزير اعلان سياسي، جميع الوزراء الذين عزوا حصلوا على مناصب اعلى من الوزارة خاصة ابناء الاسرة ولم نر اعداما سياسيا لهم وزير الصحة السابق قدم له استجواب وخرج من الوزارة والان مستشار بدرجة وزير، والاعدام السياسي الحقيقي هو ما تتعرض له الشخصيات الوطنية مثل مسلم البراك وبدر الداهوم الذين سلب حقهم الانتخابي والخدمة بقوانين متعسفة، والاعدام السياسي الشعب الكويتي والشباب بدون سكن ولا وظائف ولا مستوى معيشي يرقى له المواطنون بالامكانيات، وهذا هو الاعدام الحقيقي، واليوم الاخ الوزير لديه درجة الدكتوراه في العلوم السياسية وبوسعه ان يخدم من اي موقع، ولا نقبل ضرب الاستجواب بتخويف الناس ودغدغة المشاعر.

ما يثار عن استهدافنا الوزراء الشيوخ، لا يجوز اخلاقيا والعالم يعلم العلاقة المتلاحمة بين الشعب والاسرة، ولا يقبل اخلاقيا ان يروج لضرب هذه العلاقة والنظام السياسي الحاكم، واول استجواب كان لوزير من الاسرة فهل كان يهدف ضرب الاسرة والنظام و43 نائبا قدموا استجوابات لابناء الاسرة من مختلف التوجهات والانتماءات فهل نأخذ المصطلح المزعوم ونقول ان كل الشعب الكويتي يريد ضرب النظام بل هذا يعبر عن افلاس سياسي ويضرب معدن ووفاء الشعب الكويتي ولن تنطلي هذه الحيل على الشعب، و15 نائبا من هؤلاء الذين استجوبوا الوزراء الشيوخ اصبحوا وزراء في الحكومات الكويتية، فهل الرسالة ان من يضرب الاسرة يكافأ بمناصب وزارية، ولكن اي وزراء يصل الى ارقام قوية تستخدم فيها هذه الألاعيب وعيب في بلد ديموقراطي ان نروج لذلك في دولة لها دستور تعطي الحق للاسرة في حكم البلد وكل الامراء وولاة العهد وصلوا لسدة الحكم عبر هذا المجلس الذي منحهم المبايعة وهذا كلام واجب ان يرد عليه من قبل شيوخ الاسرة قبلنا نحن، وسبق ان قدم احمد الشحومي استجواب لوزير من الاسرة وهو الان نائب رئيس مجلس الامة وهناك احمد الربعي واحمد المليفي وعبدالله الرومي استجوبوا ابناء الاسرة ثم اصبحوا وزراء، والترحيب بالصف الثاني من ابناء الاسرة بالوزارة يستحق ان نتوقف عنده، اعتبروا بالشيخ ناصر صباح الاحمد الذي حاز الرصيد الشعبي العارم لانه كافح الفساد، ونحن نرحب بشباب الاسرة من اجل اعطاء بصمة جديدة لمكافحة الفساد واهلا وسهلا لكن ان كنتم استمرار لنهج تعيس من السنوات الماضية فلن نقبل منكم مواقف كهذه، كنا نريد شباب من الاسرة لتعديل الاعوجاج واصلاح النهج العقيم بغياب الرؤية.

التشكيك في النوايا مع او ضد نتوقف عندما لنقول ان الشعب سيحاسب كل على موقفه، وهذه الاستجوابات ستكون عبرة للوزراء، ودون الاستفادة مع هذه المحطات المهمة ومراعاة مصالح ابناء الكويت فسوف تتكرر هذه الاستجوابات وهذا على حساب مستقبل وامال وطموحات الكويتيين ونحن لم نتجه للمجلس دفاعا عن الحكومة بل عن الدستور وطموحات الشعب وليس واجبنا الدفاع عن الحكومة ووزرائها وان خطوا اي خطوة ايجابية تحارب الفساد ونحن قبلهم سنكون ونحن منحناهم قوانين ومبادرات وجلسات خاصة لتعويض الفاقد التشريعي وكلها مبادرات نيابية، واين حضور الحكومة للجلسات الخاصة واخرها امس واين احترامكم للدستور والتزامكم بنصوصه، وان كانت طريقتكم عدم حضور الجلسات الخاصة الا اثر استجوابات فانتم تخلقون نهج استدراجكم بالاستجوابات وكذلك ما تصنعون من ابتزاز لرئيس الحكومة بمصالح شخصية في الاستجوابات، ورئيس الحكومة عليك الان مراجعة منهجيتكم التي باتت أسوأ بعد الحوار الذي نتساءل لماذا تم وما فائدته، ونسأل الله الامن والسلامة للكويت وقيادتنا السياسية.

صفحة ونص

هشام الصالح: يطيب لي التحدث ضد طرح الثقة بالوزير، لمخالفته القواعد الدستورية والقانونية، والمغالطات والاخطاء الـ30 في صحيفة الاستجواب ولو اجازة الدستور جدلا طرح الثقة بطرفي الاستجواب لكان الاجدر طرحها بالنائب.

فهناك مخالفة لنص المادة 134 من اللائحة بخلوه من اي وقائع وهو صفحتين والادهى مقتبس فيه صفحة ونصف من الدستور ومواده والمادة 102 المتعلقة باستجواب رئيس الحكومة ولا داعي لذكرها هنا، ومطلوب منا طرح الثقة بالوزير على ربع صفحة، فالاستجواب مخالف للدستور صعود النائب منصة الاستجواب دون وقائع لكن هدفه اعاقة الوزير عن الرد واستجلاء الحقيقة، وكما قال الدكتور حسن جوهر عن حماية المال العام، والله لو كان هناك اعتداء على المال العام بدينار واحد لم اقف مع اي وزير بما فيها ابناء الاسرة، ونحن خالفنا المحكمة الدستورية بهذا الاستجواب لغموضه ومباغتته، والاستجواب ساقط دستوريا وجلسة المناقشة باطلة فما بالكم جلسة طرح الثقة، وهل يقبل الوزراء ان يقدم استجواب من صفحتين، بما فيه النائب مقدم الاستجواب كان وزيرا سابقا فهل كان سيقبل استجواب من صفحتين دون وقائع، مستعرضا فيديو لسمو الامير يشيد فيه بجهود وزير الخارجية ويقدره على ادواره وتسليمه وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الاولى في 6 يناير 2021 وبعدها بساعتين من ذلك يتوعد النائب شعيب المويزري بضرورة استبعاد الوزير من التشكيل الحكومي ودون وقار بسمو الامير وباستجواب شخصاني لتصفية الحسابات، وهل هذا استجواب يقول له بدلاتك الرسمية اكثر من دشاديشك وهذا استجواب ليش مو لابس قحفية، وعدنا الشعب الكويتي بانجازات لا الشخصانية وحل المجلس، ولغة التخاطب دليل بترديد احمد احمد ما المانع ذكر الاخر، اي استجواب هذا تذكر فيه مفردات لا تذكر حتى بالاماكن الخاصة «راح افيش فيك»، ثم ان الثلاثين موضوعا المذكورة بالاستجواب فيها زور وبهتان وظلم واجحاف بحق الوزير، وطرح موضوع حجاج العجمي فيه تعرض لقضية انسانية ورد عليه العجمي ونفى المثار من المستجوب وذكر عدم تقصير الوزير معه، وموضوع عائلة البغلي واختفاء العم محمد طاهر البغلي في رومانيا، والكل يعلم قربي من العائلة وانا وادواتي الدستورية رهن هذه العائلة الكاملة او كنت رأيت قصورا من الوزير لا يجوز إقحام المسائل الانسانية بملفات سياسية، اما قضية ملاحظات ديوان المحاسبة، لنفرق بين الملاحظات والمخالفات، فالاولى ظنية تقديرية والاخرى ثابتة، والاخ النائب كان وزيرا سابقا للرعاية السكنية ولديه ملاحظات في حينه من ديوان المحاسبة فهل تطرح منك الثقة، والملاحظات يوضحها الوزير وقد تزال، وعار عن الصحة عدم تمكين الديوان من الاطلاع على المصروفات وتفاصيلها، وهذا الموضوع متعلق بتأخر الوصولات بفترة كورونا ذات الصلة بموضوع الاجلاء والمحاجر والاغذية بسبب الجائحة، مستعرضا كتب التجاوب الوزير مع الديوان فيكتب.

وديوان المحاسبة ذهب لقنصلية يقول المستجوب انه تم منع فريقها من الدخول، وهي قنصلية بلا ادارة مالية وسبق ان عولج الامر وسمح لهم بالدخول لاحقا، وموضوع تحويل 301 مليون دينار فيه رد بأن ميزانية الوزارة بسفاراتها وقنصلياتها كاملة بحدود 250 مليون دينار، وكل ما في الموضوع هو تحويل مالي من جهات حكومية لتؤديها عنهم وزارة الخارجية، ولا دخل للوزير في ذلك. والسيدة اليابانية واقعة تمت في 2009، وامتدت لـ 2015 اي قبل عهد الوزير وشكلت لجان تحقيق وانتهت لعدم وجود جريمة اعتداء على المال العام، والوزير لم يرد في حينها لانه امام عنصر المباغتة، وموضوع الموظف السوري بالسفارة المذكورة انا من تصديت له ولا احد يزايد علينا وانا خاطبت الوزير واجابني بانهاء خدماته ولا نقبل وجود وافدين يؤدون التمثيل الدبلوماسي عن الكويتيين. والفيديو هو قصة الاستجواب وهو يعاني عبء الاثبات، والفيديو مبهم ولا تتضح عناصره لا نعلم موقعه وزمنه وما دور وزارة الخارجية حتى تثار مسؤولياته وهل من يريد اثارة فيديو ان كان يريد الاصلاح يذهب للوزير لاتخاذ ما يلزم لا يستعرضه في القاعة ويبث قبل الجلسة بالتواصل الاجتماعي والكاتب الصحافي اوضح الواقعة وقال انها تمت في منزله وتم انتهاك خصوصياته، ولو تم عمل غير اخلاقي في غرفة من الاجهزة الحكومية والوزير لا يعلم عنها فهل يحاسب عنها وتطرح فيه الثقة، وهل يجوز مساءلة الوزير على سلوك الناس واي واحد يخطئ خارج اوقات العمل وهل من المنطق ذلك وهل نقبل العرض في قاعة عبدالله السالم.

وان كان هذا في منزل سفير اليس من حقنا معرفة اي سفير حتى لا نشوه سمعة اكثر من 500 دبلوماسي، وما قيمة هذا الفيديو لدى القضاء وهل يعتد به عندهم طبعا لا، وكتاب الوزير للتحقيق بالفيديو ليس لمحاسبة النائب بل استجلاء للحقيقة بنواب محايدين، وسبق للرئيس احمد السعدون ان وافق على استجلاء هذه الحقيقة في واقعة نسبت للوزير يوسف الابراهيم وبدلا من لجنة تقصي الى طلب تكليف لجنة حماية المال العام، والملف الرائع بالكويت هو السياسية الخارجية ويريدون تدميرهذه السياسة الحكيمة وكل شيء جميل كويتيا ولا يمكن.

أوراق ومستندات

شعيب المويزري يطلب ادخال مرافق له لمساعدته في عرض كلمته ومستنداته، والمجلس يرفض الطلب.

الغانم: لديك موظفون المجلس وهم عاونوا كافة النواب، وهم تحت امرك.

المويزري: سأعرض ما لدي من مستندات لكن اتمنى الا يتم التصرف باوراقي ومستنداتي.

الغانم: لن يتصرف بها احد وانت عليك الالتزام بعرض كل ما هو موافق الدستور واللائحة والا تتجاوز ذلك.

المويزري: انا احترام الدستور ولا اعرض ما يخالفه، وآخر 10 دقائق اريد استئذان المجلس لتحويل الجلسة سرية من اجل حفظ الخصوصية للافراد وكراماتهم.

موضوع عائلة البغلي سبق ان حملت الوزير فيه مسؤولية التقاعس عن الدفاع عن مصالح المواطنين وطرحته كمثال على اهم المصالح المواطنين في الخارج، وموضوع ان استجوابي اقتباس للمادة 102، فيه تدليس من دكتور متخصص بالقانون الدستوري، ولا تعلم ان مادة الاستجواب 101 اتى في سياقها ذكر المادة 102، وهذا وانت خبير دستوري وهذا رأيك، وموضوع السيدة اليابانية متعلق بقضية انت في ابريل 2018 ولا زالت مستمرة في القضاء وانا بالاستجواب تحريت الامر لنرى ماذا فعل للوزير بذلك والى اليوم لم تقدم الوزارة اوراق للنيابة بهذا الصدد، ومنذ تقديم استجوابي اكثر من 50 قرارا اصدرهم الوزير بسبب استجوابي لمواراة اي خلل بالوزارة اكثر من 40 قرار خلال 3 ايام من استجوابي.

فالوزير يختار نوابا لمهاجمتي بدلا من ابداء ارائهم، ويريد الخوض بجوانب شخصية وليس من عادتي ذلك، وانا اعلم اعدادهم ملف لضرب شعيب وعيب عليكم انا ليس لدي خلاف شخصي معكم، اللي يدافع عنكم يا حكومة لازم يكون واحد من اثنين واثنينهم سيئين وما ابي اقول منو انتم تعرفونهم، انا اترفع عن الرد على الوزراء أو النواب بطريقة شخصية والا عندي استعداد اسلقكم سلق واحد واحد، ولدي القدرة لسلق واحد واحد فيكم لكن لست بحاجة ذلك ونحن امام استجواب وفيه تعديات على المال العام وتعطيل ديوان المحاسبة عن دوره، وسجل الديوان مخالفات على الوزارة في حين المدافع عن الوزير يكذب ويدلس علي ويقول ملاحظات والديوان يقر بأن الوزارة امتنعت عن تقديم مستندات له في تقرير 2020/2021، وهذا ليس كلامي بل تقارير الديوان، وكيف اصبح وزير للخارجية وتذكر اي اتفاقية العقير واتفاقية الحماية البريطانية وانا ذكرت لك مخالفاتك للعهد الدولي، لكن انت لا تصلح وزيرا للخارجية وتعتقد انك مؤهل لكونك سبق ان توليت مدير مكتب وزير الخارجية سابقا، وانا لا ابحث عن تصفية الحسابات بل هو من يزيف الحقائق ويدلس لتبرير موقفك من خذلان الناس.

الغانم: الان دخل وقت طلبك لمناقشة طلب السرية لذا تخلى القاعة.

الغانم يفتح القاعة للصحافة، بعد رفض المجلس تحويل الجلسة سرية بطلب المويزري.

المويزري: حنا قلنا ما لدينا على الوزير ان يثبت او ينفي.

الغانم: تتكلم بالموضوع بنرد عليك.

المويزري: دللنا في الاستجواب الماضي على المخالفات لديوان المحاسبة اذا هناك مخالفات وملاحظات، وهذا نهج لدى الوزير واضح من دعوته لي بالذهاب للنيابة بتقرير الديوان والقاء العبء علي بانني مخالف للقانون بعدم تبليغي وهذا دليل على عدم وعيه بواجباته الدستورية، حنا اتينا بارادة شعبية والارادة الشعبية ستفرض عليكم مهما تستخدمون الألاعيب.

الغانم: تكلم في موضوع الاستجواب كلنا بارادة شعبية، خلك بالاستجواب لا تتعرض لنا والا بنرد عليك.

شعيب: انت شغلتك بس ترد علي.

الغانم: وانت شغلت بس تدخل الرئاسة بكل شي.. خلك بالاستجواب عشان ما نرد عليك.

المويزري: المندوب معروف واللي يدمر الدولة معروف والفاسد معروف، وهذه ديرتنا لا نرضى استمرار الفساد الذي ينهيها وهناك ناس لا يهمهم دمار البلد اهم ما عليه ان يبقى على كرسي المنصب ولا فائدة من الكرسي ان ضاعت البلد، اكثر ناس فاسدين المعينون بالباراشوت وهم محميون وهولاء يدير البلد وطز بالشعب والبلد ويمكن عنده طيارة خاصة او يخت يشغلهم ويطير ويترك البلد من يبقى في الديرة غير عيالنا بعد خرابها، والدولة العميقة تحميهم وتعتقد ان الدولة لهم فقط، والاخ وزير الخارجية لديه فوق المئات مخالفات روح اقرا التقارير او استشر فيها وشوف الاجانب المعينيين في السفارات وادائك فاسد ولن نتخلى عن محاسبتك لا انت ولا غيرك وان كان مركزك ما يسمحلك ستفضحه امام العالم، وكل وزارات الدولة فيها فساد وأكثر مؤسسات رقابية لدينا بالكويت لكن لا تفعل شيء، كل فساد وراه هذا الوزير وما عنده الا يركب طيارته ويطير.

عبدالله الطريجي: اصبحنا في زمن الرجل التافه الذي يتكلم في امر العامة وهو زمن الرويبضة، تقييم الاستجواب يجب ان نكون محايدين لذلك اثق في اعلامنا وصحافتنا المحلية ووجدت ما هو مكتوب في الصحافة واحسن تعليق جاء «استجواب خالي الدسم» من جريدة الجريدة وهو مانشيت عبر بتلخيص عن الحقيقة الكاملة للاستجواب الذي خلى من الاثباتات واعتقد ان صاحب الجريدة لن يضحي بسمعته من اجل مانشيت وهو من عايلة عريقة ساهمت بصياغة الدستور، فحياتنا البرلمانية تمر بمنعطف خطير وتراشق وتخوين واتهامات، والبلد يحتاج منا معالجات للمتقاعدين والسكن والتعليم والصحة والوقت يتم اهداره، لدينا تصفية حسابات بين من هم خارج القاعة يستغلون به من هم داخل القاعة، تقارير ديوان المحاسبة يجب ان تحدد للوزير عند الاستجواب ولا يجوز المباغتة فيها، والديوان نثق بتقاريره ولن يسكت عنه لو ارتكب اضرار بالمال العام والديوان لا يخشى الوزراء لكونه يتبع رئاسة مجلس الامة.

وزج المستجوب بعائلة البغلي والشيخ العجمي يجعلنا امام تساؤل: هل يجوز وضع هذه الاسماء في استجوابات دون استئذانهم بذلك، لهذا صدرت ردود من تلك الجهات على مقدم الاستجواب.

والشريط الخاصة بمقاطع خادشة للحياء لم نكن نتمناه، وكان مقطعا مشوشا ولا يستطيع احد الاستدلال فيه على شيء اونثبت به واقعة ما، ولا يجوز القيام بذلك لما له من ابعاد الاساءة لدبلوماسيتنا كافة، كان للاخ ان يقدم المقطع للوزير لاتخاذ الاجراءات او سنكون معك في محاسبة الوزير.

اما مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير فيه لا يصمد امام تكريم سمو الامير للوزير وهو اول وزير خارجية ينال تكريم الوسام الكويتي ذي الوشاح من الدرجة الاولى، مستعرضا تجربة د. عبدالله النفيسي واسفه عن تجربة استجواب الوزراء الشيوخ من اجل اضعاف هيبة رئيس الحكومة وخطورة ذلك من تعريض كيان الكويت للخطر، والان يعاد ذات السيناريو ولدينا من يهدد باستجواب رئيس الحكومة، والمشكلة ليست في النواب بل هي مشكلة عيال عمكم وهي استجوابات الشيوخ للشيوخ ووراء هذه الاستجوابات الشيخين علي الخليفة واحمد الفهد.

وانتقل المجلس للتصويت على طرح الثقة نداء بالاسم

الحضور: 44

موافق: 21

غير موافق: 23

اذا عدم موافقة على سحب الثقة من وزير الخارجية ونبارك لك تجديد ثقة الامة فيك.

