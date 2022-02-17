ديوان رئيس الوزراء وقَّع اتفاقية مع «البترول الوطنية»

مال وأعمال

شهد ديوان رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الديوان وشركة البترول الوطنية الكويتية حيث قام بتوقيع الاتفاقية عبدالعزيز الدخيل رئيس الديوان ووليد البدر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وبحضور م. وفاء الزعابي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة البترول وهيا الودعاني مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وقد صرح عبدالعزيز الدخيل عقب التوقيع بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية التي أطلقها الديوان في أكتوبر الماضي بهدف رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير قدرات العاملين وتنفيذ برامج التحول الرقمي لدعم ومساندة أعمال سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال الاستعانة بخبرات وكفاءات المؤسسات والشركات الوطنية التي تضاهي العالمية في العديد من المجالات وخاصة المجالات التقنية والتي يتميز بها القطاع النفطي وخاصة شركة البترول الوطنية، مشيرا إلى أن تجربة الشركة الناجحة والرائدة ضمن إطار التحول الرقمي والانتقال إلى بيئة عمل بلا ورق منحتها أفضلية عالية لتقديم الدعم التقني والمساندة الفنية للجهات الحكومية.

وأضاف الدخيل بأن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات تركز على الجوانب التقنية والتكنولوجية لتوفير بيئة مواتية للتحول الرقمي داخل الديوان وفي مقدمتها الأمن السيبراني والبنى التحتية لتقنية المعلومات وتطبيقات التحول الرقمي بالإضافة إلى خبرات الشركة ضمن تطبيق معايير شهادة الأيزو 9001 كما تشمل الاتفاقية نقل الخبرات والمعارف وعقد ورش العمل وبرامج التدريب لتعزيز القدرات الفنية للعاملين في الديوان.

