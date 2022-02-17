تراجع قياسي في عجز الموازنة بـ %92.5

مال وأعمال

سجلت ميزانية الكويت للعام المالي الحالي 2022/2021، عجزاً بلغ 406.426 ملايين دينار خلال الأشهر العشرة الأولى، منخفضاً بنسبة بنحو 92.5% عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 5.41 مليارات دينار.

وبلغ اجمالي الايرادات خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.49 مليار دينار بزيادة 32.6%عن الايرادات المقدرة بالموازنة عند 10.929 مليارات وبنمو نسبته 84.5% عن مستوى الايرادات المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة البالغة 7.854 مليارات دينار.

وجاءت تلك الزيادة نتيجة لارتفاع الايرادات النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 41.16% عن المقدر بالموازنة وبما نسبته 92% تقريبا عن الإيرادات النفطية المحققة خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، حيث بلغت 12.884 مليار دينار.

وبلغ اجمالي المصروفات والالتزام خلال الفترة من ابريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.896 مليار دينار بزيادة 12.3 في المئة عن اجمالي مصروفات والتزام الفترة ذاتها من 2020/2021 البالغ 13.264 مليار دينار.

