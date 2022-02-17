«النفط» تنظم حفلاً افتراضياً للأعياد الوطنية

مال وأعمال

تنظم إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط اليوم الخميس، حفلاً افتراضياً بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية للكويت (عيد الاستقلال الـ61 والتحرير الـ31)، وسيتم بث الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة النفط.

وفي هذا السياق، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، ان حفل الأعياد الوطنية لهذا العام يتزامن مع ذكرى مرور عامين على تدشين وزارة النفط للتحول الرقمي الكامل عبر بناء منظومة تكنولوجية متكاملة لميكنة جميع الأعمال إلكترونيا وتحويل جميع أنواع المحتوى المتداول في الوزارة إلى إلكتروني، فضلاً عن تدشين الهوية الجديدة للوزارة المتمثلة في شعار يتماشى مع الهوية الجديدة والتي تتمحور في أن الكوادر الوطنية هي نفط المستقبل.

وذكرت الشيخة تماضر الصباح، أن مناسبة الأعياد الوطنية هي ذكرى عزيزة على قلوب أهل الكويت لاستذكار تضحيات الآباء والأجداد الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ورفعة شأنه وأهله، حين امتزجت دماؤهم الذكية بتراب الوطن الطاهر الذي نفتخر جميعا بالانتماء له، ونستذكر فيها ما غرسه في وجداننا حكام الكويت من قيم سامية تَحث على البذل والعطاء في رفعة البلاد ونشر الأمن والأمان. وأشارت الشيخة تماضر الصباح إلى أن حفل وزارة النفط لهذا العام للأعياد الوطنية ستراعى فيه كل الاشتراطات الصحية والاحترازية من التباعد الجسدي ولبس الكمامات، تماشياً مع الأوضاع الراهنة فيما يخص جائحة كورونا، مبينة أن الحفل سيحتوي على معرض للصور التاريخية النفطية التي تحكي تطور الصناعة النفطية في البلاد، وذلك في بهو المجمع النفطي.

