الرشود: «بيتك» يواصل جهوده لتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية مساهمات ومبادرات

مال وأعمال

نظّم بيت التمويل الكويتي «بيتك» البث المباشر للمؤتمر التحليلي لأداء مجموعة «بيتك» للسنة المالية 2021.

وخلال كلمته في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبد الوهاب الرشود: ان «بيتك» حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 243.4 مليون دينار لعام 2021، بزيادة قدرها 64.0% مقارنة بعام 2020.

وبلغت ربحية السهم عن العام المنتهي 2021 نحو 28.59 فلساً مقابل 17.74 فلساً للعام الماضي. بزيادة قدرها 61.2%، كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيليه لعام 2021 ما قيمته 811.0 مليون دينار، يعكس نسبة ارتفاع بنحو 1.9% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع رصيد مديني التمويل بنسبة 5.7% لتصل إلى 11.4 مليار دينار، بزيادة قدرها 608 ملايين دينار مقارنة بعام 2020.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.3% ليصل إلى 21.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 286 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، وبلغت حسابات المودعين 15.9 مليار دينار بزيادة قدرها 550 مليون دينار بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2020.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 12% للمساهمين و10% أسهم منحة خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المعنية.

استدامة الأرباح.

وأضاف الرشود ان النتائج المالية الإيجابية لعام 2021 أكدت نجاح «بيتك» في تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتعلقة باستدامة الأرباح وقدرته على التعامل مع التحديات باحترافية عالية، مبينا ان «بيتك» اتخذ خطوات استباقية للتعامل مع الظروف التي يفرضها الوباء، سواء من حيث الخدمات والمنتجات أو الموارد البشرية.

وأوضح الرشود ان «بيتك» يواصل جهوده لتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية وتحسين جودة الأصول وإدارة التكاليف ووضع سياسات لمنح الائتمان عبر جميع الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا. نعمل على زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء، وتنويع محفظة التمويل ومواصلة استراتيجية التركيز على الأعمال المصرفية الأساسية.

وذكر ان «بيتك» حقق نتائج إيجابية في جميع المؤشرات المالية الرئيسة، وحافظ على نسب جيدة من حيث التكلفة إلى الإيراد، والتمويلات غير المنتظمة ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، ومختلف المؤشرات المالية. كما نجح بيت التمويل الكويتي في الحفاظ على دعم رأسمال للمجموعة وتحسين جودة الأصول من خلال نموذج أعمال قوي وتنفيذ المنضبط للخطط والاستراتيجيات، وحافظ «بيتك» على سيولة قوية وأداء تشغيلي قوي وحقق نموًا في محفظة التمويل لقطاعي التجزئة والشركات، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء.

ولفت الى ان «بيتك» يمضي قدما في دوره التنموي ودعم المبادرات الحكومية من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات وكذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

توسيع الأنشطة الاستثمارية.

وأشار الرشود الى ان «بيتك» قام بتوسيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في أسواق رأس المال الأولية والثانوية، حيث نفذت خزانة مجموعة «بيتك» صفقات صكوك بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار خلال عام 2021. وحافظ بيت التمويل الكويتي على مركزه في صدارة المتداولين الرئيسيين في إصدارات إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) لسوق الصكوك الأولية. كما تصدّر البنك قائمة المتداولين في السوق الثانوية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإنجاز الأول الذي تتصدر بموجبه مؤسسة مالية القائمتين في السوقين الأولي والثانوي للصكوك.

ارتفاع الأرباح

وبدوره، قال رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المنتهية 31 ديسمبر2021 بلغ 243.4 مليون دينار بزيادة وقدرها 95 مليون دينار أو 64% مقارنة بمبلغ 148.4 مليون دينار لعام 2020.

وأرجع زهران السبب في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 503.1 ملايين دينار أي بزيادة وقدرها 3.5 ملايين دينار او 0.7% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة الى ارتفاع كل من ايرادات الاستثمار وصافي الارباح من العملات الاجنبية.

وقال زهران أن الزيادة في المصاريف التشغيلية بمقدار 11.9 مليون دينار او 4.0% مقارنة بالعام السابق ترجع الى الزيادة في النشاط الاقتصادي مقارنة بالاحوال التي سادت خلال 2020 ونتج عنها زيادة طفيفة في نسبة الكلفة / الدخل للمجموعة لتبلغ 37.97%.»

وأضاف: «اما في بيتك الكويت فإن نسبة الكلفة/ الدخل البالغة 30.30% ما زالت اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 44% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 41.1% (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة في الربع الثالث من عام 2021).

انخفاض المخصصات

وزاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 6.3% مقارنة بالسنة المالية 2020 و15.8% مقارنة بالسنة المالية 2019 حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل، (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.8 مليار دينار مقارنة بعام 2020).

بالنظر الى المخصصات وانخفاض القيمة فقد انخفض إجمالي انخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 148.7 مليون دينار أو 52.3% لتصل إلى 135.4 مليون دينار لعام 2021 وذلك بسبب انخفاض مخصصات انخفاض القيمة المحملة فيما يتعلق بالائتمان والاستثمارات بسبب تحسن الظروف الاقتصادية خلال عام 2021.

وبلغت مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات لعام 2021 مبلغ 124.5 مليون دينار بانخفاض وقدره 34.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 159 مليون دينار لعام 2020.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالاستثمارات والبنود الاخرى بمبلغ 114.2 مليون دينار، و يعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة الاحترازية المسجلة والخاصة بالاستثمارات مقارنة بالعام السابق بالاضافة الى عملية العكس الجزئي لخسائر الائتمان المتوقعة والمتعلقة بمحفظة الصكوك.

أسلوب احترازي

وبيّن زهران أن «بيتك» يتبع الاسلوب الاحترازي فيما يتعلق بالمخصصات والتركيز على جودة الاصول والاستدامة. وقد أسهم ذلك في ان رصيد مخصصات الائتمان الحالي المسجل في دفاتر مجموعة «بيتك» كما في ديسمبر 2021 قد تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 367 مليون دينار

وزاد إجمالي الاصول البالغ 21.8 مليار دينار في 2021 بمبلغ 0.3 مليار دينار او 1.3% عن العام السابق، وزاد مدينو التمويل الى 11.4 مليار دينار اي بزيادة وقدرها 5.7%».

وقال: «هناك نمو في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الافراد في الكويت في حين أنه يوجد هناك تراجع في مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض سعر الليرة التركية.

ولفت الى ان الاستثمارات في الصكوك حافظت على نفس مستواها المسجل في 2020 وقد بلغت 2.7 مليار دينار،اضافة الى ذلك بلغت الودائع 15.9 مليار دينار عن عام 2021 بزيادة تبلغ 0.5 مليار دينار او 3.6% مقارنة بمستواها في 2020.

جودة تركيبة الودائع

وقال زهران ان المجموعة تمكنت من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 54.6% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية 2021 مقارنة بنسبة 53.3% كما في 2020، وتحسنت نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل لتبلغ 84.9% مما يعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة.

تحسن أسعار النفط

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة- فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن «بيتك».

وأضاف: «سوف يساعد انتعاش أسعار النفط العالمية، مدفوعاً بالطلب العالمي على النفط، في استعادة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية السنة المالية 2021/22. سيستفيد الاقتصاد الكويتي من أسعار النفط القوية في 2022-2023 حيث من المتوقع أن تعزز الحكومة دعمها للمشاريع في إطار خطة رؤية الكويت الجديدة 2035. علاوة على ذلك، تتوقع أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 4.3% في عام 2022، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط وتحسن أسعار النفط العالمية، فضلاً عن انتعاش القطاع غير النفطي».

جدارة ائتمانية

ولفت المخيزيم الى ان بنك الكويت المركزي ابقى سعر الفائدة عند 1.5% بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.

وقال ان «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، حيث منحت Moody›s تصنيف الودائع طويلة الأجل A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر 2021. خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبيت التمويل الكويتي الودائع طويلة الأجل إلى A من A + وعدلت نظرتها إلى مستقرة من سلبية. وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب إجراء مماثل بشأن التصنيف السيادي للكويت في 27 يناير 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة بيتك مؤخراً كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس، أفضل بنك في الشرق الأوسط والكويت من قبل ذا بانكر، أفضل بنك محلي في الكويت من قبل AsiaMoney، وأفضل بنك في الخزينة وإدارة النقد في الكويت من مجلة جلوبال فاينانس.

وذكر المخيزيم ان «بيتك» يتقدم في قيادة صناعة التمويل الإسلامي والمساهمة في جذب لاعبين جدد وتطوير المنتجات والخدمات ليصبح ركيزة فاعلة في تنفيذ الرؤى الاقتصادية، وتقديم دعم أكبر للنمو والاستدامة، مع مراعاة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

ولفت الى ان «بيتك» يحرص على الاستدامة من خلال إصدار الصكوك الخضراء» Green Sukuk، منوها بنجاح ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسه مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال. كما أشار الى ان «بيتك» أطلق تقريرا شاملا عن الاستدامة يبرز فيه دور «بيتك» الرائد.

«بيتك» علامة فارقة

أضاف الرشود ان مساهمات ومبادرات «بيتك» الاجتماعية تعتبر علامة فارقة وترسخ مكانة «بيتك» في هذا المجال. وقد أسهم البنك في العديد من المبادرات المجتمعية الإستراتيجية مثل: دفع أكثر من 20 مليون دينار من الديون بالتعاون مع وزارة العدل للإفراج عن حوالي 10,000 من المدينين المتعثرين. ووقع بيتك اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني. علاوة على ذلك، وقع «بيتك» اتفاقيتين مع مؤسسة الحسين للسرطان وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمعالجة مرضى السرطان بين اللاجئين في الأردن.

كما وقع بيتك اتفاقية شراكة هي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الكويتي، مع الجمعية الكويتية للمعاقين لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن العديد من المبادرات البيئية والمستدامة، ودعم الشباب بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.

التحسن مؤشرات الربحية

اكد زهران انه وبالنظر الى مؤشرات الاداء للمجموعة نرى انها تعكس التحسن في الربحية، حيث زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 7.63% إلى 12.77 %، كما زاد العائد على متوسط الأصول من 0.90 % إلى 1.44%، وزادت ربحية السهم من 17.74 فلساً إلى 28.59 فلساً. حيث نلاحظ أن تلك المؤشرات قد عادت الى مستويات عام 2019.، وتحسنت نسبة التمويلات غير المنتظمة لتصل إلى 1.60 % (وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) عام 2021 مقارنة بنسبة 2.20 % كما في 2020، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 326 % لعام 2021 مقارنة بنسبة 223 % لعام 2020.

مرونة «بيتك» وكفاءة خدماته الرقمية

بيّن المخيزيم ان «بيتك» أثبت كفاءته أثناء تجاوز تداعيات الوباء مع الاستمرار في تقديم خدمات مالية متكاملة لعملائه دون انقطاع. وهذا يؤكد مرونة بيت التمويل الكويتي وكفاءة خدماته الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قدرة وخبرات موظفينا.

وأضاف انه خلال عام 2021، نفذ عملاء «بيتك» ما يقرب من 160 مليون معاملة مصرفية رقمية من خلال KFHOnline، بنمو 25 % مقارنة بعام 2020، وهذا يعكس ثقة العملاء في حلول «بيتك» المصرفية الرقمية المبتكرة والتي تسهم في تعزيز التجربة المصرفية لعملائه.

