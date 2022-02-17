«الأهلي الكويتي - مصر» حقق أرباحاً بلغت 1.29 مليار جنيه

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح عن عام 2021 بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا النمو دليلاً على الاستراتيجية الحكيمة التي يتبناها البنك وتطلعاته الطموحة للمستقبل، حيث بلغ صافي الأرباح 833 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بمبلغ 666 مليون جنيه في نهاية عام 2020، ونما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 14% ليصل إلى 2.13 مليار جنيه.

وفي عام 2021، بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي – مصر 1.7 مليار جنيه، وهو يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بمبلغ 1.4 مليار جنيه مصري في العام السابق، وارتفع إجمالي ودائع العملاء بالبنك بنسبة 43% ليصل إلى 47.9 مليار جنيه بالمقارنة مع 33.6 مليار جنيه في نهاية عام 2020.

كما نما إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 26% في عام 2021 ليصل إلى 27.4 مليار جنيه، واستمر البنك في الحفاظ على جودة أصوله، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2 % بنسبة تغطية بلغت 130 %.

أداء متميز

وفي تعليقه على هذه النتائج القوية، قال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، «تمكّن البنك الأهلي الكويتي - مصر من الحفاظ على نهجه المرن، والذي أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 25 %في صافي الأرباح مقارنة بنهاية العام السابق. وهذا الأداء المتميز يشكل مؤشراً واضحاً على قوة استراتيجيتنا، وهو ما أتاح لنا تحقيق هذه النتائج بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة. كما سجّلت محفظة البنك الأهلي الكويتي – مصر نمواً بوتيرة أسرع من السوق، وذلك نظرا إلى ما يتسم به البنك من سرعة في الاستجابة والتكيف مع المتغيرات المستجدة.»

وأضاف معرفي قائلاً، «أود أن أشكر البنك المركزي المصري والحكومة المصرية على توجيهاتهم القيمة ومبادراتهم المستمرة لدعم القطاع المصرفي. كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم في البنك وولائهم له، وأخيراً وليس آخراً، أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق الإدارة التنفيذي وجميع موظفينا على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام».

خطة طموحة

وتعليقاً على هذه النتائج قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، «لقد نجح فريق العمل بجدارة في تنفيذ خطة العمل الطموحة التي تم اعتمادها في نهاية 2020 والتي كان محورها الرئيسي هو كيفية مواكبة التغييرات المتسارعة وغير المسبوقة التي شهدها القطاع المصرفي المصري».

وتابع السلاوي ، «لقد حرصنا هذا العام على توجيه اهتمامنا للتركيز على خدمة وتلبية احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ، وذلك من خلال طرح برنامج التمويل الخاص بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف دعم هذا القطاع الحيوي. ومن خلال تقديم حلول تمويل متعددة الأغراض بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات وتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة، تمكنا من دعم هذه الشركات الناشئة في تلبية احتياجات أعمالها وتحقيق اهدافها التشغيلية».

وأضاف السلاوي قائلا: «ومن هنا أتوجه بالشكر والتقدير لجميع الزملاء على ما أظهروه من أداء مهني متميز وتفاني في العمل وهما السبب الرئيسي في تحقيق هذا النجاح. وسوف نستمر خلال عام 2022 في العمل على استراتيجية توسيع اعمالنا والتركيز على جذب شرائح جديدة من العملاء من خلال تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم الفردية . كما سيتابع البنك استثماره في تحديث البنية التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتوسيع نطاق الخدمات البنكية القائمة على التكنولوجيا الرقمية للارتقاء بخدمة العملاء».

